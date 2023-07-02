Vận trình của 3 con giáp gặp khó khăn trong ngày 2, 3 và 4/7, tài lộc sa sút không ngừng, hao tiền tốt của, làm gì cũng đen đủi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 02/07/2023 03:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 2, 3 và 4/7, 3 con giáp dưới đây khó mà yên bề gia thất, tiền mất tật mang, dễ thua lỗ trong việc làm ăn.

Tuổi Tỵ

Thầy tử vi cho biết trong ngày 2, 3 và 4/7 sẽ là thời điểm người tuổi tuổi Tỵ sẽ khá vất vả khi vận trình sa sút nghiêm trọng, khó khăn vây hãm, làm gì cũng không thuận lợi. Đặc biệt trong thời gian này, tuổi Tỵ sẽ có lượng công việc nhiều lên bất thường, không những vậy còn dễ xảy ra mâu thuẫn.

Trước khi đổ hết mọi lỗi lầm cho người khác, bản mệnh cũng nên xem xét lại thái độ bản thân. Trong thời gian này tuổi Tỵ đừng để nóng giận che mờ mắt và điều khiển lý trí nên làm ra hành động quá khích, khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng.

Thời điểm này, đường tình duyên của tuổi Tỵ cũng không suôn sẻ. Sự nóng vội của bạn có thể sẽ phản tác dụng, khiến đối phương cảm thấy bạn không nghiêm túc họ sẽ dễ nảy sinh hiểu lầm.

Vận trình của 3 con giáp gặp khó khăn trong ngày 2, 3 và 4/7, tài lộc sa sút không ngừng, hao tiền tốt của, làm gì cũng đen đủi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đây là một thời điểm thăng trầm với người tuổi Thìn. Con giáp này cần đặc biệt chú ý việc họa thị phi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào gây ảnh hưởng đến thanh danh. 

Công việc xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Chỉ một phút bốc đồng cũng có thể khiến bản mệnh mắc sai lầm, mang họa vào thân. Tiểu nhân liên tục quấy phá, cố tình gây khó dễ khiến bản mệnh phải mất thời gian giải quyết, khó tập trung phát triển sự nghiệp trong ngày 2, 3 và 4/7.

Phương diện tài chính cũng lao đao, bản mệnh chưa tìm được cách để cải thiện. Có dấu hiệu mất mát tiền bạc nên con giáp này càng phải quản lí tiền bạc thật cẩn thận. Thời gian này tuổi Thìn nên tập trung vào công việc chính, không nên làm thêm nhiều vì lợi bất cập hại.

Đường tình duyên cũng không mấy khả quan. Nữ mệnh nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn lẻ bóng. Đôi lứa liên tục xảy ra xung đột, cãi vã.

Vận trình của 3 con giáp gặp khó khăn trong ngày 2, 3 và 4/7, tài lộc sa sút không ngừng, hao tiền tốt của, làm gì cũng đen đủi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày 2, 3 và 4/7, bản mệnh của người tuổi Hợi không tốt, cơ thể suy yếu dễ bị nhiễm tà khí khiến tình hình sức khỏe trở nên tệ hơn.

Quý nhân chưa thấy xuất hiện mà tiểu nhân đã trực chờ gây sự xung quanh. Trong thời điểm này, tuổi Hợi dễ bị người khác hãm hại và chơi xấu. Trong công việc, bản mệnh nên tự mình gánh vác, không nên tin tưởng người ngoài quá nhiều dễ rước họa vào thân.

Chưa kể họ còn dễ gặp điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Sự rối loạn của thời gian này khiến tình yêu và hôn nhân của người sinh năm Hợi có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn.

Vận trình của 3 con giáp gặp khó khăn trong ngày 2, 3 và 4/7, tài lộc sa sút không ngừng, hao tiền tốt của, làm gì cũng đen đủi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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