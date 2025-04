Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần tương đối ổn định và suôn sẻ vào đúng ngày mai. Người tuổi này may mắn nhận được các cơ hội đầu tư, kinh doanh tiềm năng. Hãy nắm bắt ngay và thực hiện đúng lộ trình đề ra thì sẽ cách thành công không ca. Con giáp này có khả năng cải thiện nguồn thu nhập tại thời điểm này nhờ có sự giúp đỡ của Quý Nhân. Bạn có thể mua sắm thỏa thích nhưng cũng cần giữ lại một khoản để đề phòng những chuyện bất trắc.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ liên tục gặp may mắn. Những cặp đôi đang yêu nhau có thể gỡ rối được nhiều vướng mắc đang tồn tại trong mối quan hệ của cả hai do có Ngũ Hành tương sinh trợ mệnh. Người tuổi này và đối phương có sự thấu hiểu dành cho nhau. Hai bạn dành cho nhau sự quan tâm cần thiết và luôn sẵn sàng bên cạnh khi một trong hai đang gặp khó khăn.