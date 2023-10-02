Đúng giờ Tý 3 khắc ngày mai, thứ Ba (3/10/2023): 3 con giáp có hung tinh chiếu mệnh, tổn hại tài lộc, xui xẻo đủ đường

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 3/10/2023, tuổi Tỵ có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu không có sự đề phòng bản mệnh rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí.

Rất may vận trình tình duyên của con giáp này khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.

Vận tài cũng gặp nhiều trục trặc khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp hiền lành, tử tế và biết cách đối nhân xử thế. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên trong khổ cực nhưng Sửu chẳng hề ích kỷ. Họ sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, cũng không ganh ghét hay đố kỵ với ai.

Thế nhưng, chính vì sống quá ngay thẳng, đàng hoàng nên con giáp thiện lương này vô tình trở thành miếng mồi ngon của những kẻ ghen ăn tức ở. Trong ngày mới (3/10), tuổi Sửu phải đề cao cảnh giác, đừng để tiểu nhân kéo mình vào thị phi kẻo xui xẻo đủ đường, tiền của lũ lượt đội nón ra đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay tốn nhiều chi phí cho chuyến du lịch cùng gia đình.

Công việc: Cơ hội làm việc của bạn ngày mở rộng, người tuổi Hợi hiểu được năng lực bản thân, nên luôn cố gắng.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại cho bạn những cảm xúc mới mẻ trong tình yêu, mà người cũ chưa hề mang lại.

Tài lộc: Tài lộc phát triển vượng phát, tiêu tốn nhiều tiền vào du lịch nước ngoài.

Sức khỏe: Thư giãn, thoải mái trong chuyến du lịch nước ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.