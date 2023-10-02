Đúng 10/10/2023: 3 con giáp phất lên bất ngờ, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe

Tình cảm: Hôm nay bạn có nhiều lần gặp gỡ người thầm thương trộm nhớ.

Công việc: Người tuổi Dần rất nóng tính, nên công việc yêu cầu phải chỉn chu hoàn toàn, bạn làm việc rất nghiêm túc.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính đạt hiệu quả, luôn cố gắng hoàn thiện mục tiêu kinh tế bản thân đề ra.

Sức khỏe: Duy trì những bữa ăn đều đặn, để dạ dày không còn đau hay khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình trung thực và thẳng thắn trong cách giao tiếp. Bản mệnh không thích che đậy sự thật và thường nói ra điều mình nghĩ một cách rõ ràng.

Con giáp này cũng khá thông minh và sáng tạo. Bản mệnh có khả năng tư duy nhạy bén và linh hoạt, có thể giải quyết vấn đề khá thành công.

Thời gian vừa qua người tuổi Hợi có thể gặp phải một số khủng hoảng trong công việc. Nhân cơ hội này, Hợi có thể nhìn lại chính mình và khắc phục điểm yếu, từ đó phát huy thế mạnh của bản thân.

Người tuổi Hợi chỉ cần bình tĩnh là có thể giải quyết vấn đề. Khả năng làm việc của người tuổi Hợi khá mạnh mẽ và bền bỉ.

Đúng 10/10/2023, khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp của người tuổi Hợi được cải thiện. Bản mệnh có cơ hội thăng chức, tăng lương. Người làm kinh doanh bán được nhiều hàng, ký được những hợp đồng có giá trị nên thu được lợi nhuận “khủng”.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tháng 10/2023 nhận định, đúng 10/10, tuổi Thân sẽ khá bận rộn. Bản mệnh sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, thậm chí phải bỏ thêm nhiều công sức mới có thể có được thứ mình muốn, công việc mới tiến triển tốt.

Nhìn chung tuần này có nhiều việc phải làm nhưng hầu hết mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, con giáp này còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ nhiều.

Vận trình tài lộc tốt xấu đan xen. Việc đầu tư và quản lý tài chính không được như ý nhưng nhờ đạt được thành quả tốt đẹp trong công việc mà con giáp này có thể thu về khoản lợi nhuận kha khá. Tuổi Thân nên học cách cân bằng thu chi để tài chính luôn được bảo đảm.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân nên để tâm hơn đến nửa kia. Con giáp này thường mặc định đối phương phải hiểu và thông cảm cho mình mà quên mất rằng phải chia sẻ thì hai bên mới thấu hiểu cho nhau. Người đã kết hôn nên chú ý giao tiếp nhiều hơn để tránh nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.