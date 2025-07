Đúng 20h tối nay, ngày 10/7/2025, 3 con giáp cát tinh soi chiếu, Quý Nhân phù trợ mà vận thế vô cùng tốt đẹp, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, hanh thông như ý

Hơn nữa, Chính Quan cho thấy bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh không cần phải nỗ lực quá nhiều vì đã có quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm ra cơ hội phát triển phù hợp. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào vận may hay quý nhân nhé, tự nỗ lực bằng công sức mình thì thành công mới bền vững.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 20h tối nay, ngày 10/7/2025, đường sự nghiệp của tuổi Tỵ không có gì phải chê vì được Chính Tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của Tỵ sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ Mộc sinh Hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh bình an là may mắn rồi.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 20h tối nay, ngày 10/7/2025, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Dưới tác động tích của của Nhị Hợp, công việc của bạn hẳn sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều do bạn dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người.

Bạn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn nữa. Song dù có gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá bi quan.

