Đúng 16h55 hôm nay (1/6), ĐỈNH VINH QUANG đang chào mừng 3 con giáp này, ĐẠI GIA cũng không GIÀU bằng, phải mua thêm biệt thự để chất tiền

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 1/6/2023 hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Dần rực rỡ. Con giáp này có thể thu về một khoản dư dả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong cổ tay, phía trong đùi…

Thậm chí, có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, tuổi Dần nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 99 , 1 , 2

Tuổi Mùi

Hôm nay Thứ Năm 01/06/2023, được thần tài trợ mệnh nên Tuổi Mùi sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng Tuổi Mùi cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Tuy nhiên Thứ Năm này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của Tuổi Mùi, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 29 , 46 , 32

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra khả quan. Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi này tiến hành các kế hoạch đã xây dựng từ trước. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ này, bản mệnh sẽ sớm thăng tiến trong công việc.

3 con giáp này giàu nhất ngày quốc tế thiếu nhi. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vượng vận. Phương diện tài chính của con giáp này tăng cao một cách rõ rệt thông qua Chính Tài nâng đỡ trong ngày. Nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng đến chuyện tiền nong.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy tiến triển tốt đẹp, đồng thời còn là niềm mơ ước của nhiều người. Người độc thân cuối cùng thì cũng được cho mình người hẹn hò phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 59 , 19 , 95

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.