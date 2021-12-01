Tuần tới, 3 con giáp bùng nổ tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về chật nhà, đón bão tài lộc

Tâm linh - Tử vi 01/12/2021 16:54

4 con giáp tuần tới sẽ có nhiều cơ hội tìm đến, nếu biết nắm bắt, phát huy hết năng lực sẽ một bước lên mây, cuộc sống ngập tràn hỷ sự.

1. Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu siêng năng, chăm chỉ, luôn không ngừng nỗ lực để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Họ còn còn rất thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng sướng khổ đều do bản thân mình.

Vì thế trong tuần này, tuổi Sửu chỉ cần nỗ lực và cố gắng ắt nắm bắt được thời cơ đổi đời. Từ đầu tuần sau, công việc tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, những khó khăn của tuần trước sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Càng về cuối tuần, tuổi Sửu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Họ còn may mắn gặp nhiều hỷ sự, cuộc sống nhờ vậy mà đủ đầy sung túc.

Tuần tới, 3 con giáp bùng nổ tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về chật nhà, đón bão tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dần

Con giáp trong tuần này được nhiều cát tinh trợ giúp nên vận trình tài lộc hanh thông hơn hẳn. Bản mệnh thậm chí có thể chuyển mình đổi vận chỉ sau một đêm.

Sự cố gắng của tuổi Dần được cấp trên ghi nhận. Họ được tạo nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình.

Thời điểm này cát tinh vượng khí, tuổi Dần có thể nhận được nhiều may mắn về tài lộc, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên ngay cả khi tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh cũng không nên đầu tư mạo hiểm hay tiêu xài phung phí.

Tuần tới, 3 con giáp bùng nổ tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về chật nhà, đón bão tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 3. Tuổi Dậu

Tuần này nếu muốn đạt được tới thành công, tuổi Dậu phải rất tất bật để giải quyết công việc. Tuy nhiên, việc được giao nhiều trọng trách cho thấy mức độ tín nhiệm mà cấp trên dành cho bạn.

Tài lộc phải đợi tới cuối tuần mới thực sự khởi sắc rõ rệt. Nhờ được Thần tài nâng đỡ, lợi nhuận mà tuổi Dậu thu về khả quan.

Phương diện tình cảm cũng bình ổn. Dù cả hai đều bận bịu với công việc riêng mình nhưng vẫn dành thời gian quan tâm và vun vén tình cảm.

Tuần tới, 3 con giáp bùng nổ tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về chật nhà, đón bão tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 4. Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp may mắn tuần này. Trong công việc, bản mệnh rất có tinh thần làm việc nên nhận được sự đánh giá cao từ phía cấp trên.

Tài lộc trong tuần khá tốt, tuổi Tuất sẽ có một số khoản thu kha khá từ bên ngoài. Tranh thủ thời gian này, bản mệnh có thể đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh, hoặc đầu tư vào lĩnh vực mới.

Chuyện tình cảm giúp tuổi Tuất thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy luôn mang tới sự bình yên và cảm giác an toàn.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Thầy tử vi cho biết trong tháng 12 sắp tới, có những con giáp vô cùng may mắn trong tài lộc, công danh.

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