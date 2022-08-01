Tuần này (1-7/8), 3 con giáp được Cát Tinh soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 11:00

3 con giáp may mắn dưới đây luôn có quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch của họ đang tiến triển vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng. Bạn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của cát tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn. Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Tuần này (1-7/8), 3 con giáp được Cát Tinh soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Thìn chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái cùng sự phù trợ của cát tinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, từ ngày 1/8 đến 7/8, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Trong khoảng này, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuần này (1-7/8), 3 con giáp được Cát Tinh soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Mùi có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Vận thế của Mùi thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Trong tuần này, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Tuổi Mùi có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuần này (1-7/8), 3 con giáp được Cát Tinh soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Trong tuần này, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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