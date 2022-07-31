Tử vi tháng 8/2022, tài lộc chạm đỉnh, 3 con giáp vận mệnh khai thông, phúc khí ngút trời, tài sản gia tăng chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 31/07/2022 18:25

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất tháng 8 này, đón nhận nhiều may mắn, các cơ hội mới.

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong tháng 8 này. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Tử vi tháng 8/2022, tài lộc chạm đỉnh, 3 con giáp vận mệnh khai thông, phúc khí ngút trời, tài sản gia tăng chóng mặt - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cạch mạnh mẽ, hào phóng. Con giáp này luôn muốn khẳng định vị trí của bản thân, vươn lên đạt được những thành tựu rực rỡ. Tuy nhiên, thời gian trước đây, tuổi Dần gặp vận thế không tốt, cuộc sống lao đao, bấp bênh.

Tử vi dự báo rằng, trong giai đoạn tháng 8, tuổi Dần sẽ bước vào thời kỳ đổi vận. Lúc này, mọi chuyện sẽ dần được cải thiện, sự nghiệp phát triển ổn định hơn, cuộc sống ngày một thăng hoa.

Nhờ công việc chuyển biến tốt, thu nhập của tuổi Dần cũng tăng lên nhanh chóng. Trong thời gian tới, việc tậu nhà mua xe đều có thể nằm trong tầm tay của tuổi Dần.

Tử vi tháng 8/2022, tài lộc chạm đỉnh, 3 con giáp vận mệnh khai thông, phúc khí ngút trời, tài sản gia tăng chóng mặt - Ảnh 2
Dần có sự nghiệp phát triển ổn định hơn, cuộc sống ngày một thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận tài lộc tháng 8 này của tuổi Mùi khá vượng. Nhiều cơ may tài lộc đến với con giáp này nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó. Đây cùng là thời điểm thích hợp để bạn có thể triển khai kế hoạch khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc.

 

Song Mùi vẫn cần lưu ý đến vấn đề chi tiêu, bản mệnh nên lên kế hoạch mua sắm rõ ràng, cụ thể, chớ nên hoang phí mua theo hứng nhất thời.

 

Không chỉ tài lộc, chuyện tình cảm cũng đang khá thuận lợi, các cặp đôi có thể sẽ đi đến một bước tiến mới trong mối quan hệ, tính chuyện tương lai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình thì sẽ phát hiện ra hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, bạn chẳng cần tìm kiếm nơi đâu xa.

Tử vi tháng 8/2022, tài lộc chạm đỉnh, 3 con giáp vận mệnh khai thông, phúc khí ngút trời, tài sản gia tăng chóng mặt - Ảnh 3
Vận tài lộc tháng 8 này của tuổi Mùi khá vượng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngày mai 1/8, Thần Tài "điểm mặt gọi tên" 3 con giáp, vạn sự cát tường, tình - tiền viên mãn, thăng hoa, công danh đại thắng

Ngày mai 1/8, Thần Tài "điểm mặt gọi tên" 3 con giáp, vạn sự cát tường, tình - tiền viên mãn, thăng hoa, công danh đại thắng

Vận trình biến chuyển, tử vi dự báo ngày mai chính là thời vận của những con giáp được gọi tên trong danh sách may mắn sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 54 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình