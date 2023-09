Tử vi tuổi Mùi 2020, một năm thách thức nhưng đầy hứa hẹn!

Tuổi Mùi gặp năm Canh Tý, thiên can Canh Kim lộ xuất Thương Quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất Thiên Tài và Tý Mùi tạo nên cục diện Tương Hại nên trong năm nay, người tuổi Mùi vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi, nhà hàng.

Tử vi tuổi Mùi 2020 là năm phạm cục diện Hại Thái Tuế nên dù làm ăn khá cũng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm, nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Ngoài ra, Thương Quan chiếu mệnh còn đại diện cho những chuyện thị phi, rắc rối, vì thế, trong năm 2020, dù việc làm ăn, lợi lộc có sự phát triển nhất định nhưng người tuổi Mùi dễ gặp phải tai họa khôn lường.

Thêm vào đó, Thái Tuế cũng khiến cho người tuổi Mùi phạm đào hoa, vì vậy bản mệnh cần phải chú ý biết giữ mình, tránh xa vào tửu sắc, cho dù duyên khác giới vượng nhưng chưa chắc đây đã là một điều đáng mừng. Đọc thêm Cách hóa giải Thái Tuế 2020

Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu qua chú tâm vào chuyện tình cảm, vì thế, trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, con giáp này cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt kẻ xấu. Do ảnh hưởng của Thái Tuế mà người tuổi Mùi sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn tốt nhất không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, nếu không dễ vướng vào chuyện kiện tụng.

Trong năm Canh Tý, người tuổi Mùi tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc có nhiều nước, khiến cơ thể khó thích nghi hoặc mang đến những tai họa ngầm. Tốt nhất nên tham gia những hoạt động ngoài trời, chú ý rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường thể chất.

Tuổi Mùi hợp hướng nào?

Xem hướng hợp với tuổi là một phần quan trọng trong thuật phong thuỷ. Căn cứ vào Bát quái, chúng ta hoàn toàn có thể chọn được hướng tốt và hướng xấu để hợp Phong Thủy theo tuổi gia chủ. Người tuổi Mùi cũng căn cứ theo năm sinh mà xem hướng tốt, xấu khi xây nhà, đặt bếp, bàn làm việc…

Với người Á Đông nói chung, người Việt nói riêng thì khi mua nhà, xây nhà phải đặc biệt chú ý đến xem tuổi và lựa chọn phương hướng cho ngôi nhà. Bởi người xưa tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận gia chủ cũng như cuộc sống của cả gia đình sau này.

Xem hướng mua nhà, xây nhà là việc quan trọng trong đời người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi mua nhà, xây nhà năm 2020 hướng nào hợp?

Xem hướng trong Phong Thủy phân ra hướng tốt, hướng xấu, tương xứng với Ngũ Hành Bát Quái, vậy tử vi tuổi Mùi 2020 thì nên căn cứ chọn hướng như thế nào?

Hướng tốt

Sinh Khí: có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tấn tài tấn lộc, công danh vượng phát.

Thiên Y: Có lợi cho sức khỏe, tài lộc, giúp gia chủ tránh ốm đau bệnh tật.

Diên Niên: Phúc đức dài lâu, trường thọ, của cải sung túc, gia đình hòa mục.

Phục Vị: Trường thọ, có lộc về đường con cái.

Hướng xấu

Tuyệt Mệnh: Mang tai họa, tổn hại về sức khỏe, tuổi thọ, dễ bị tiểu nhân hãm hại, tài lộc tiêu tan.

Ngũ Quỷ (Giao Chiến): Điềm báo họa về ốm đau bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, hao tài tốn của.

Lục Sát: Họa mất của, kiện tụng, có thương tổn về người, vật nuôi và cây trồng.

Họa Hại: Điềm báo họa mất của, quan tụng, khẩu thiệt thị phi, ốm đau bệnh tật, tài lộc hư hao.

Tuổi Ất Mùi (1955, 2015)

- Quẻ mệnh: Ly (Hỏa) Đông tứ mệnh

- Ngũ hành: Sa trung kim

Hướng tốt cho tuổi Ất Mùi

- Hướng Đông (Sinh Khí);

- Hướng Bắc (Diên Niên);

- Hướng Đông Nam (Thiên Y);

- Hướng Nam (Phục Vị)

Hướng xấu cho tuổi Ất Mùi

- Hướng Đông Bắc (Họa Hại);

- Hướng Tây Bắc (Tuyệt Mệnh);

- Hướng Tây Nam (Lục Sát);

- Hướng Tây (Ngũ Quỷ)

Tuổi Đinh Mùi (1967, 2027)

- Quẻ mệnh: Càn (Kim)Tây tứ mệnh

- Ngũ hành: Thiên hà thủy

Hướng tốt cho tuổi Đinh Mùi

- Hướng Tây (Sinh Khí);

- Hướng Tây Nam (Diên Niên);

- Hướng Đông Bắc (Thiên Y);

- Hướng Tây Bắc (Phục Vị)

Hướng xấu cho tuổi Đinh Mùi

- Hướng Đông Nam (Họa Hại);

- Hướng Nam (Tuyệt Mệnh);

- Hướng Bắc (Lục Sát);

- Hướng Đông (Ngũ Quỷ)

Tuổi Kỷ Mùi (1979)

- Quẻ mệnh: Chấn (Mộc) Đông tứ mệnh

- Ngũ hành: Thiên thượng hỏa

Hướng tốt cho tuổi Kỷ Mùi

- Hướng Nam(Sinh Khí);

- Hướng Đông Nam(Diên Niên);

- Hướng Bắc (Thiên Y);

- Hướng Đông (Phục Vị)

Hướng xấu cho tuổi Kỷ Mùi

- Hướng Tây Nam (Họa Hại);

- Hướng Tây (Tuyệt Mệnh);

- Hướng Đông Bắc (Lục Sát);

- Hướng Tây Bắc (Ngũ Quỷ)

Tuổi Quý Mùi (1943, 2003)

- Quẻ mệnh: Càn (Kim) tây tứ mệnh

- Ngũ hành: Dương liễu mộc

Hướng tốt cho tuổi Quý Mùi

- Hướng Tây Nam (Diên Niên);

- Hướng Tây (Sinh Khí);

- Hướng Tây Bắc (Phục Vị);

- Hướng Đông Bắc (Thiên Y)

Hướng xấu cho tuổi Quý Mùi

- Hướng Nam (Tuyệt Mệnh);

- Hướng Đông Nam (Họa Hại);

- Hướng Đông (Ngũ Quỷ);

- Hướng Bắc (Lục Sát);

Tuổi Tân Mùi (1991)

- Quẻ mệnh: Ly (Hỏa Đông tứ mệnh

- Ngũ hành: Lộ bàng thổ

Hướng tốt cho tuổi Tân Mùi

- Hướng Đông (Sinh Khí);

- Hướng Bắc (Diên Niên);

- Hướng Đông Nam (Thiên Y);

- Hướng Nam (Phục Vị)

Hướng xấu cho tuổi Tân Mùi

- Hướng Đông Bắc (Họa Hại);

- Hướng Tây (Ngũ quỷ);

- Hướng Tây Nam (Lục Sát);

- Hướng Tây Bắc (Tuyệt mệnh)

Tuổi Quý Mùi hợp với màu gì?

Theo Phong Thủy ngũ hành, người tuổi Quý Mùi sinh năm 1943, 2003 mệnh Mộc rất hợp với các màu đen, Xanh dương, Xanh dương nhạt, Xanh lá cây và kỵ những màu bạc, Vàng ánh kim vì Kim khắc Mộc.

Tuổi Quý Mùi năm 2020 là mệnh Mộc - Ảnh minh họa: Internet

- Màu tương sinh: Màu xanh là màu bản mệnh của họ và những bộ trang phục hoặc phụ kiện màu xanh sẽ giúp người mạng Mộc cảm thấy thoải mái, tươi vui hơn. Ngoài ra, người mạng Mộc cũng rất hợp với màu đen hoặc xanh đen - tượng trưng cho hành Thủy - vì Thủy sinh Mộc.

- Màu tương khắc: Người mạng Mộc nên kiêng màu trắng vì màu trắng tượng trưng cho hành Kim mà Kim thì khắc Mộc. Nếu lỡ yêu thích màu trắng, Mộc hãy phối thêm với các phụ kiện có màu sắc khác để giảm bớt sự tương khắc.

Tuổi Mùi trồng cây gì hợp Phong Thủy

Những người tuổi Quý Mùi sinh năm 1943, 2003 thuộc mệnh Mộc, chọn hoa Phong Thủy và cây cảnh có màu xanh lá hoặc xanh nước biển thuộc hành Thủy bởi theo thuyết ngũ hành Thủy sinh Mộc, sẽ giúp gia chủ đón nhận may mắn, tài lộc tốt nhất. Những cây Phong Thủy và hoa Phong Thủy tuổi Quý Mùi nên sở hữu như sau: cây ngọc ngân, cây vạn tuế, cây lộc vừng, cây sen đá, cây vạn niên thanh, cây ngũ gia bì, cây cau tiểu trâm, cây trầu bà đế vương xanh, cây vạn niên tùng, cây ngọc bích,..và cây hoa cẩm tú cầu, hoa hồng xanh,...

Sen đá xanh sẽ rất hợp với người mệnh Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, không nên chọn những loại hoa, cây cảnh có màu sắc trắng thuộc Kim hoặc màu đỏ thuộc Hỏa bởi theo quy luật ngũ hành Kim khắc Mộc và Mộc sinh Hỏa.

Những người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 thuộc mệnh Kim, do đó nên lựa chọn những loài hoa, cây cảnh có màu sắc trắng hoặc màu vàng thuộc Thổ (Thổ sinh Kim), sẽ giúp tiền bạc dồi dào chảy vào nhà như nước và gia đình ấm êm hạnh phúc. Các loại cây hợp như: cây sen đá, cây vạn niên thanh, cây hoa lan hồ điệp, cây lưỡi hổ, hoặc các cây tương sinh như cây lan quân tử, cây cung điện vàng, cây phong lộc,.... Những cây có hoa, lá, cỏ, cành màu đỏ hoặc màu xanh nước biển được khuyên không nên trồng với người tuổi Ất Mùi, bởi theo ngũ hành Hỏa khắc Kim sẽ làm tiêu tán tài lộc và gia đình bất hòa.

Sen đá trắng hợp Phong Thủy người tuổi Ất Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc mệnh Thủy, hoa Phong Thủy và cây cảnh Phong Thủy cho người tuổi Đinh Mùi nên có màu xanh nước biển thuộc Thủy hoặc màu trắng thuộc mệnh Kim (do Kim sinh Thủy), sẽ giúp gia chủ may mắn, thịnh vượng và an khang.

Những loại cây cảnh hợp tuổi Đinh Mùi là cây tùng la hán, cây lưỡi hổ, cây cung điện vàng, cây thiên thanh,...và hoa Phong Thủy hợp tuổi Đinh Mùi như cây hoa lan ý, hoa lưu ly, hoa cẩm tú cầu,... Nên tránh những loại cây cảnh có hoa, lá màu vàng, nâu thuộc mệnh Thổ vì Thổ khắc Thủy.

Về Phong Thủy những người tuổi Kỷ Mùi 1979 thuộc mệnh Hỏa,...nên chọn loại cây có màu sắc đỏ hoặc màu xanh lá cây thuộc Mộc (Mộc sinh Hỏa) sẽ mang lại tiền tài, hạnh phúc và tài lộc cho gia đình. Các loại cây như: cây sen đá, cây bạch mã hoàng tử, cây trạng nguyên, cây hồng môn, cây kim tiền, cây phát tài, cây đuôi công tím, cây hồng môn, cây phất dụ mảnh,...

Một số loại hoa Phong Thủy hợp tuổi Kỷ Mùi như sau: cây cẩm tú cầu, cây hoa lan quân tử, hoa lưu ly,... Tránh mua những loại cây có màu xanh nước biển thuộc Thủy bởi Thủy khắc Hỏa.

Những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 thuộc mệnh Thổ, nên chọn cây có màu nâu, vàng hoặc màu đỏ, tím, cam, hồng thuộc Hỏa (Hỏa sinh Thổ) sẽ giúp kích tài vận, sự nghiệp hanh thông. Cây Phong Thủy hợp nhất là cây ngọc ngân, cây phong lộc, cây vạn niên thanh, cây sen đá, cây lưỡi hổ,...Một số loài hoa hợp với tuổi Tân Mùi 1991 như cây hoa lan hồ điệp, cây hoa lan quân tử, cây hoa sứ đỏ, cây hoa hồng, cây hoa lan tím, cây hồng môn,....

Màu vàng đặc trưng cùng nét quân tử của cây Lưỡi Hổ rất hợp với tuổi Tân Mùi – Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mùi 2020 thật lắm điều cần đang lưu ý nhưng cũng rất nhiều thứ khiên ta phải mong chờ, mong bài viết sẽ giúp bạn phần nào định hình và chuẩn bị chào đón hành trình cho năm tới!