Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6): Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp, ban phát nhiều tài lộc, ngồi chơi cũng thu về đống vàng đống bạc

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 09:15

Bước sang tuần mới, 3 con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn khi được ơn trên chiếu cố, tiền bạc kéo về như nước.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu và rất thương người. Thế nhưng, chính vì dễ dàng tin tưởng người khác nên không ít lần con giáp này bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Chờ đến khi nhận ra chân tướng, khi hiểu rõ lòng dạ đối phương thì họ đã mất rất nhiều tài sản.

Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6): Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp, ban phát nhiều tài lộc, ngồi chơi cũng thu về đống vàng đống bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau bao khổ nạn cuối cùng Hợi sẽ được bề trên đáp đền bằng vận may hiếm có trong tuần mới này (20/6 - 26/6). Mão sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Từ đây, con giáp này tha hồ sống trong nhung lụa, tiêu xài thả ga ba đời không hết.

Công việc làm ăn của tuổi Hợi trong tuần mới được đánh giá khởi sắc bừng bừng mang lại những khoản thu nhập lớn. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng trúng xổ sổ giải đặc biệt với số tiền thưởng có giá trị cao.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền hậu, bao dung. Họ không để bụng và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con giáp này làm việc chăm chỉ, tận tâm trong công việc. Vì vậy, dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng đến cuối đời, họ cũng có cuộc sống khá dư dả.

Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6): Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp, ban phát nhiều tài lộc, ngồi chơi cũng thu về đống vàng đống bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang tuần mới (20/6 - 26/6), người tuổi này gặp vận son trong công việc. Sự nghiệp của họ có thể được nâng lên một tầm cao mới. Con giáp này làm kinh doanh sẽ trúng quả đậm, các thương vụ hanh thông, thuận lợi.

Người làm công ăn lương cũng được quý nhân chiếu cố, vận khí kéo dài cả năm. Tài lộc của con giáp này hanh thông về mọi mặt. 

Không những vậy, lương thưởng của bạn còn tăng lên chóng mặt khiến bạn không biết tiêu xài sao cho hết. Nói chung, tuần mới này sẽ là cơ hội vàng để tuổi Mão thoát khỏi cảnh nghèo khổ trước đây. Hãy chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính cách chân thật, hòa đồng. Họ khá thông minh, nhanh nhẹn và cầu tiến trong công việc. Người tuổi này nổi bật ở tính kiên trì. Trong khó khăn, trở ngại, họ không ngừng cố gắng, vươn lên.

Tử vi tuần mới (20/6 - 26/6): Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp, ban phát nhiều tài lộc, ngồi chơi cũng thu về đống vàng đống bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang tuần mới, con giáp này có điềm báo may mắn về tài lộc. Họ cần cố gắng nắm bắt cơ hội thì sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh giúp đỡ nên làm đâu thắng đó.

Cũng theo tử vi cho biết, Sửu nhận được khá nhiều tin vui về đường tài lộc trong tuần mới. Bạn là con giáp may mắn hốt trọn hết tiền của thiên hạ khiến ai cũng hờn đỏ mắt ganh tỵ. Thời gian tới, Sửu chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, không thiếu tiền cũng không thiếu cơ hội trở thành đại gia. Vận thế của bạn ngày càng nở rộ, chỉ cần cố gắng một thành quả đạt được đến mười.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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