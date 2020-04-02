Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thân đặc biệt may mắn, tuổi Dậu gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 02/04/2020 05:13

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp: tuổi Thân đặc biệt may mắn, tuổi Dậu gặp khó khăn tài chính. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có đường tình duyên khởi sắc. Người độc thân dễ tìm được một nửa như ý.

Dù vậy, vận trình công việc có chút trắc trở vào đầu ngày, nhưng sẽ suôn sẻ hơn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Sửu

Ngày mới, tuổi Sửu không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Bạn gặp được vận may kiếm tiền.

Tuổi Sửu nên chú ý chế độ ăn uống, tập luyện trong ngày.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Sau ngay 3/4/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Dần vẫn chưa khởi sắc. Đừng nản chí, đây chỉ là thời gian thử thách.

Điểm sáng trong ngày là chuyện tình cảm vui vẻ, là động lực lớn cho bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão sắp xếp công việc ổn thỏa, suôn sẻ hơn mọi ngày.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận tiểu nhân đang có ý định quấy phá chuyện tình cảm của bạn.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp vài rắc rối trong các mối quan hệ ngoại giao. Đừng quá nóng tính, hãy giải quyết từ tốn.

Tài lộc tăng, chủ yếu từ nguồn thu chính.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Sau ngay 3/4/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ gặp trở ngại trong công việc. Có lẽ bạn nên dành thời gian để học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn.

Tình cảm có nhiều tranh cãi với người có đôi.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Ngọ

Vận trình của tuổi Ngọ ảm đạm vì tâm trạng tiêu cực. Nguyên nhân là vì khúc mắc trong chuyện tình cảm. Dù vậy, bạn nên điều chỉnh lại tâm trạng, tránh mắc sai lầm trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ nhưng vẫn nên phòng tiểu nhân gây rối.

Tình duyên khởi sắc hơn, đặc biệt với phụ nữ độc thân.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Sau ngay 3/4/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đặc biệt may mắn trong hôm nay. Dù là trong công việc hay tài lộc đều có nhiều tin tốt lành.

Bạn nên dành thời gian cuối ngày cho gia đình.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Dậu

Tranh cãi trong tình cảm chỉ khiến bạn và đối phương càng thấu hiểu nhau hơn.

Đây cũng là thời gian khó khăn trong tài chính với tuổi Dậu, hãy cố gắng vượt qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên kiềm chế cảm xúc tiêu cực trong ngày. Nếu không bạn có thể gây họa trong công việc hay tình cảm.

Tài lộc không tăng, nên hạn chế chi tiêu.

Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Sau ngay 3/4/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Sáu ngày 3/4/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp may trong tiền bạc. Bạn có thể tận dụng cơ hội để gia tăng thu nhập.

Dù vậy, gia đạo có chút mâu thuẫn, hãy bình tĩnh giải quyết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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