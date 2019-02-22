Tử vi thứ sáu ngày 22/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tình duyên trắc trở, tuổi Sửu được sếp khen ngợi

Những cặp đôi nên tôn trọng quyết định của nhau, cùng trao đổi để tìm hướng giải quyết. Vợ chồng cần có sự đồng thuận, nếu không sẽ dễ gây mâu thuẫn.

Ngày mới của người tuổi Tý có vận trình tình cảm không được như ý, gặp nhiều trắc trở. Gặp nhiều khó khăn, cả hai phải cùng cố gắng tiến về phía trước.

Bù lại, sự nghiệp của tuổi Tý khá tốt. Khi bạn biết ưu điểm của mình và có được quyết định đúng đắn, mọi khó khăn sẽ không còn.

Tuổi Sửu

Ngày mới của người tuổi Sửu được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên khen ngợi vì nhanh nhẹn khi giải quyết vấn đề phát sinh. Bạn có chuyên môn, vững kiến thức nên luôn phát huy tốt nhất. Sự tự tin sẽ giúp bạn thành công hơn.

Sức khỏe của tuổi Sửu trong hôm nay không tốt mấy, cần chú ý giữ gìn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ nên tài vận khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của người tuổi Dần có quý nhân giúp đỡ nên tài vận khởi sắc. Công việc thuận lợi, ký kết được hợp đồng, mang về tiền bạc dồi dào.

Dù vậy, công danh của bạn có nguy cơ tiềm ẩn, cần xem xét lại các mối quan hệ, đừng quá thân thiết mà dễ nảy sinh vấn đề, vướng họa thị phi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Vận trình ngày mới của người tuổi Mão có nhiều may mắn. Tình duyên tốt lành, các mối quan hệ xung quanh đều vui vẻ.

Nếu còn độc thân, bạn có thể tham gia các hoạt động xã giao để có thêm cơ hội gặp gỡ. Nhưng đừng quá đặt nặng chuyện phải quen, cứ tìm bạn bè trước.

Trong ngày, tuổi Mão được cấp trên ưu ái vì năng lực phát huy tốt. Đây là bước tiến tốt, đừng chỉ xem là áp lực.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Ngày mới của người tuổi Thìn tốt đẹp với đường công danh thuận lợi. Dù vất vả nhưng nhờ tinh thần trách nhiệm và cố gắng không ngừng mà bạn được cấp trên đánh giá cao.

Tình duyên của bạn trong ngày không như ý mấy. Cặp đôi có thể tranh cãi, không có thời gian cho nhau. Qua nhiều chuyện, tình cảm khó mặn nồng như lúc đầu.

Với ai độc thân thì vẫn chưa sẵn sàng tìm kiếm duyên mới. Bạn nên cho mình thời gian để bình tâm lại.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Ngày mới của người tuổi Tỵ với đường công danh suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tỵ với đường công danh suôn sẻ. Dù có vấn đề nhưng bạn không phải chịu áp lực từ cấp trên.

Bạn chỉ cần cố gắng vững vàng trước thử thách, kiên nhẫn tỉnh táo để có quyết định đúng đắn nhất.

Tình duyên trong ngày đòi hỏi sự chia sẻ từ cả hai.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của người tuổi Ngọ được quý nhân chỉ lối, giúp đỡ trong công việc. Khó khăn sẽ được giải quyết dễ dàng, biết tận dụng lợi thế chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Dù vậy, bạn cần đề phòng hao tài khi tiêu xài quá mức.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Tử vi người tuổi Mùi dễ bị sai phạm vì quá chủ quan. Đường công danh khó thăng tiến nếu vẫn giữ tâm thế này.

Tuổi Mùi cần thay đổi tính cách nóng nảy, có phần hiếu thắng. Dù rằng có chính kiến riêng nhưng bạn cần giữ vẻ khiêm tốn để học hỏi thêm.

Chuyện tình cảm trong ngày có mâu thuẫn. Dù là rào cản nào cũng hãy cùng nhau vượt qua.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân có nhiều điều không may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của người tuổi Thân có nhiều điều không may mắn. Tình cảm vợ chồng nhạt đi, khoảng cách của những người yêu nhau càng lớn. Tốt nhất là phải tìm được cách hâm nóng tình cảm. Nguy cơ lung lay bởi người khác xuất sắc hơn cũng có thể.

Tài lộc trong ngày khá tốt. Bạn tìm được đối tác làm ăn, đầu tư tốt, tiền bạc thu về một nhiều.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của người tuổi Dậu không lo quá nhiều chuyện tiền bạc. Bạn không phải chịu nhiều vất vả, nguồn thu ổn định, bạn có thể thực hiện những kế hoạch dễ dàng.

Tình cảm có vẻ không tốt, vận đào hoa kém sắc, tình duyên không khởi sắc. Người độc thân chưa tìm được một nửa như ý. Những cặp đôi nên có sự trao đổi nhiều hơn, tránh tranh cãi.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Ngày mới của người tuổi Tuất có thể tìm được hạnh phúc mới. Đây có thể là một nửa thích hợp, đừng tỏ ra chỉ yêu đương qua loa sẽ gây hiểu lầm.

Vận tiểu nhân không ngừng bám theo tuổi Tuất, nên cẩn thận. Dù là làm việc gì, bạn cũng nên cẩn trọng và có kế hoạch chu đáo hơn.

Ngày mới của người tuổi Tuất có thể tìm được hạnh phúc mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mới của người tuổi Hợi trở nên hanh thông khi bạn có tinh thần sáng suốt giải quyết công việc. Với khả năng chịu áp lực, bạn sẽ vượt qua được thử thách.

Tài lộc trong ngày khá tốt, bạn có vận may tài lộc. Ai làm công ăn lương dù vất vả nhưng sẽ giúp đỡ được gia đình. Người làm kinh doanh có cơ hội tăng lợi nhuận. Kế hoạch càng chu đáo càng dễ thành công.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.