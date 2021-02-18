Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của 12 con giáp: Thân khổ tận cam lai, Sửu quơ tay hốt bạc, Mão cẩn thận kẻo tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 18/02/2021 05:30

Xem tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của 12 con giáp cho thấy, nếu Mão lao đao lắm bận thì Sửu, Thân sẽ có tiền chất như núi, sung túc an nhàn.

Chỉ cần xem tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số hung cát, thăng trầm để chuẩn bị tinh thần ứng phó.  

tu vi thu sau ngay 19 2 2021 cua 12 con giap 1
Tý chỉ cần may túi mà đựng chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp may mắn này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Tý

Tử vi ngày mới, thứ Sáu ngày 19/2/2021 cho thấy, Tý sẽ được sao Chính Ấn soi chiếu, tiền tài tự tìm đến cửa. Chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ cần may túi mà đựng chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Sửu

Tài lộc vượng phát, tình tiền như ý nên Sửu sẽ có ngày mới với của nả vây quanh. Đặc biệt, Sửu sẽ có cơ hội mới trong công việc, thăng chức tăng lương ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ với những gì họ có được.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Dần

Dần cần hạ cái tôi của mình xuống, đừng quá cao ngạo, cố chấp nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt vì đã không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Trong hôm nay, Dần cần sáng suốt với những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, họa ập xuống đầu. 

tu vi thu sau ngay 19 2 2021 cua 12 con giap 2
Mão đừng vuột mất cơ hội tiến thân chỉ vì lo nghĩ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Mão

Sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021, Mão sẽ đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc. Bạn cần phải xốc lại tinh thần để đương đầu với thử thách, đừng để kẻ xấu có cơ hội “ném đá giấu tay”, cũng đừng vuột mất cơ hội tiến thân chỉ vì lo nghĩ quá nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Thìn

Cục diện Tương Xung khiến Thìn phải đối mặt với khá nhiều trở ngại trong công việc. Chính vì bốc đồng, nóng nảy nên Thìn đã vô tình làm làm phật lòng cấp trên. Thế nên, cách tốt nhất để biến nguy thành an chính là Thìn cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Tỵ

Tỵ sẽ có ngày mới khá thuận lợi, công việc suôn sẻ, làm ăn phát đạt. Dù làm công hay làm chủ Tỵ cũng sẽ mở rộng cửa đón thần tài, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, tiền rơi trúng đầu. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng vượng phát, muốn khổ cũng không được. 

tu vi thu sau ngay 19 2 2021 cua 12 con giap 3
Ngọ cần bình tĩnh để tháo gỡ từng nút thắt, đừng quá hấp tấp kẻo xảy ra sai sót nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Ngọ

Những rắc rối trong công việc sẽ khiến Ngọ phải đối mặt với khá nhiều căng thẳng, áp lực. Ngọ cần bình tĩnh để tháo gỡ từng nút thắt, đừng quá hấp tấp kẻo xảy ra sai sót nghiêm trọng, khiến bản thân đánh mất uy tín bấy lâu nay gầy dựng.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Mùi

Mùi sẽ có cơ may trên lĩnh vực tài lộc trong hôm nay, sao Chính Tài phù trợ sẽ giúp Mùi đếm tiền sái tay, đại phú đại quý. Chẳng những tài vận hanh thông, Mùi còn có vận tình duyên ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh và có mắt nhìn người. Thế nên, dù tiểu nhân giăng bẫy, kẻ xấu ngáng đường Thân vẫn có thể đoán trước tình thế để tự cứu lấy mình. Khổ tận cam lai, sau những kiếp nạn Thân sẽ vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. 

tu vi thu sau ngay 19 2 2021 cua 12 con giap 4
Dậu sẽ phất lên đổi đời, thêm phúc thêm phần, càng về cuối tuần càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Dậu

Công việc thuận lợi, tình cảm như ý nên Dậu sẽ có ngày mới an lành, công thành danh toại. Dù đang khốn khó, cơ cực đến mấy Dậu cũng sẽ phất lên đổi đời, thêm phúc thêm phần, càng về cuối tuần càng vượng phát.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Tuất

Tuất cần biết người biết ta, đừng quá tự cao kẻo khiến người khác có ác cảm về mình. Chỉ cần vượt qua tử vi ngày mới đầy sóng gió này Tuất sẽ lại viên mãn đủ đầy, ăn nên làm ra. Công việc thuận lợi sẽ giúp con giáp may mắn này kiếm được món tiền khá lớn, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Hợi

Tranh cãi với bạn bè, người thân và đồng nghiệp gay gắt nên Hợi sẽ phải đón nhận khá nhiều thăng trầm trong hôm nay. Hợi cần tiết chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ nếu không bạn sẽ bị tập thể tẩy chay, ai cũng chán ghét.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc trong 99 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc trong 99 ngày tới

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp cực giỏi kiếm tiền này gia chủ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, phú quý đủ đầy, của nả dư dôi trong 99 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn