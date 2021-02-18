Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của 12 con giáp: Thân khổ tận cam lai, Sửu quơ tay hốt bạc, Mão cẩn thận kẻo tiểu nhân quấy phá

Tử vi ngày mới, thứ Sáu ngày 19/2/2021 cho thấy, Tý sẽ được sao Chính Ấn soi chiếu, tiền tài tự tìm đến cửa. Chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ cần may túi mà đựng chính là lộc lá trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

Chỉ cần xem tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số hung cát, thăng trầm để chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Dần cần hạ cái tôi của mình xuống, đừng quá cao ngạo, cố chấp nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt vì đã không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Trong hôm nay, Dần cần sáng suốt với những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo tiền mất tật mang, họa ập xuống đầu.

Tài lộc vượng phát, tình tiền như ý nên Sửu sẽ có ngày mới với của nả vây quanh. Đặc biệt, Sửu sẽ có cơ hội mới trong công việc, thăng chức tăng lương ầm ầm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ với những gì họ có được.

Mão đừng vuột mất cơ hội tiến thân chỉ vì lo nghĩ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Mão

Sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021, Mão sẽ đối mặt với khá nhiều khó khăn trong công việc. Bạn cần phải xốc lại tinh thần để đương đầu với thử thách, đừng để kẻ xấu có cơ hội “ném đá giấu tay”, cũng đừng vuột mất cơ hội tiến thân chỉ vì lo nghĩ quá nhiều.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Thìn

Cục diện Tương Xung khiến Thìn phải đối mặt với khá nhiều trở ngại trong công việc. Chính vì bốc đồng, nóng nảy nên Thìn đã vô tình làm làm phật lòng cấp trên. Thế nên, cách tốt nhất để biến nguy thành an chính là Thìn cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Tỵ

Tỵ sẽ có ngày mới khá thuận lợi, công việc suôn sẻ, làm ăn phát đạt. Dù làm công hay làm chủ Tỵ cũng sẽ mở rộng cửa đón thần tài, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, tiền rơi trúng đầu. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng vượng phát, muốn khổ cũng không được.

Ngọ cần bình tĩnh để tháo gỡ từng nút thắt, đừng quá hấp tấp kẻo xảy ra sai sót nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Ngọ

Những rắc rối trong công việc sẽ khiến Ngọ phải đối mặt với khá nhiều căng thẳng, áp lực. Ngọ cần bình tĩnh để tháo gỡ từng nút thắt, đừng quá hấp tấp kẻo xảy ra sai sót nghiêm trọng, khiến bản thân đánh mất uy tín bấy lâu nay gầy dựng.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Mùi

Mùi sẽ có cơ may trên lĩnh vực tài lộc trong hôm nay, sao Chính Tài phù trợ sẽ giúp Mùi đếm tiền sái tay, đại phú đại quý. Chẳng những tài vận hanh thông, Mùi còn có vận tình duyên ấm êm thuận hòa, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Thân

Người tuổi Thân nổi tiếng nhanh nhẹn, thông minh và có mắt nhìn người. Thế nên, dù tiểu nhân giăng bẫy, kẻ xấu ngáng đường Thân vẫn có thể đoán trước tình thế để tự cứu lấy mình. Khổ tận cam lai, sau những kiếp nạn Thân sẽ vươn mình làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Dậu sẽ phất lên đổi đời, thêm phúc thêm phần, càng về cuối tuần càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Dậu

Công việc thuận lợi, tình cảm như ý nên Dậu sẽ có ngày mới an lành, công thành danh toại. Dù đang khốn khó, cơ cực đến mấy Dậu cũng sẽ phất lên đổi đời, thêm phúc thêm phần, càng về cuối tuần càng vượng phát.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Tuất

Tuất cần biết người biết ta, đừng quá tự cao kẻo khiến người khác có ác cảm về mình. Chỉ cần vượt qua tử vi ngày mới đầy sóng gió này Tuất sẽ lại viên mãn đủ đầy, ăn nên làm ra. Công việc thuận lợi sẽ giúp con giáp may mắn này kiếm được món tiền khá lớn, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Sáu ngày 19/2/2021 của Hợi

Tranh cãi với bạn bè, người thân và đồng nghiệp gay gắt nên Hợi sẽ phải đón nhận khá nhiều thăng trầm trong hôm nay. Hợi cần tiết chế cảm xúc, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ nếu không bạn sẽ bị tập thể tẩy chay, ai cũng chán ghét.

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