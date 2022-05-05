Tử vi thứ Sáu 6/5/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vượng đường thăng tiến, tài lộc bát ngát, Dần - Tỵ kiêu ngạo, dễ gặp họa từ miệng mà ra

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tý hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình trong ngày hôm nay. Với kinh nghiệm phong phú và khả năng đánh giá vấn đề chuẩn xác, bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết khó khăn. Những điều mà bạn thể hiện được trong công việc chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ cho người làm lãnh đạo.

Thủy khắc Hỏa, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không được yên bình. Bạn cảm thấy những hi sinh của mình cho gia đình là uổng phí vì không được nửa kia trân trọng. Có lúc, bạn muốn kết thúc tất cả mọi chuyện để được yên.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu này, tài tinh ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho tuổi Sửu, nhờ đó mà bản mệnh cẩn trọng và khôn ngoan hơn, dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí có được những lời khuyên giúp tránh sai sót, tiết kiệm được lượng lớn tiền.

Cục diện Hỏa Thổ tương sinh còn mang tới cảm hứng mới mẻ cho bản mệnh. Không loại trừ khả năng con giáp này sẽ có nhiều cảm hứng bất chợt để trang trí lại căn phòng, hoặc một góc phòng ưa thích của bản thân.

Tuổi Dần

Tương Hình ám hại, người tuổi Dần kiêu ngạo thường tự coi mình là nhất. Bạn cho rằng ý kiến của người khác là thiếu chính xác, sự giúp đỡ của người khác chỉ làm vướng chân vướng tay mình. Đó sẽ là nguyên nhân khiến bạn đưa ra những quyết định chủ quan, võ đoán, thiếu chính xác hay không.

Mộc sinh Hỏa, may mắn người thân luôn ở bên bạn, bất kể bạn gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống. Hãy buông bỏ tính sĩ diện của mình để nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Có thể mọi người sẽ chỉ cho bạn hướng đi mới để khắc phục khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, tuổi Mão có thể bất đồng ý kiến về việc chi tiêu, cách lên kế hoạch cho tiền bạc chung với nửa kia hoặc người thân. Đừng để những cơn sóng ngầm này dìm tình cảm của hai người biến mất, thay vào đó hãy cùng ngồi lại để nhìn nhận, tìm hướng đi chung.

Cục diện Hỏa Mộc tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe được cải thiện rõ rệt, nhất là những ai đang trong giai đoạn nhạy cảm, cơ thể yếu thì cũng tìm được cách để cân bằng cuộc sống, cải thiện thể lực. Thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp bản mệnh cũng có thể đạt được cân nặng mong muốn.

Tuổi Thìn

Chính Tài đem tới nhiều cơ hội làm giàu cho người tuổi Thìn. Người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng nắm lấy các cơ hội trước mắt để có thể là người dẫn đầu xu hướng, khiến tiền đổ về đầy túi.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng khăng khít. Dù có gặp phải khó khăn nào đi nữa, hai người cũng sẽ ở bên nhau, cổ vũ nhau cùng vượt qua. Người ấy cũng tiếp thêm cho bạn nhiều sự dũng cảm và nghị lực sống.

Tuổi Tỵ

Thứ Sáu 6/5/2022, tuổi Tỵ cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch, bản mệnh cần cân nhắc cẩn thận hơn. Đừng vì điều không vui mà có cái nhìn tiêu cực về mọi chuyện, đây là lúc để tỉnh táo đánh giá lại vấn đề.

Thời điểm này, tuổi Tỵ có vẻ cứng đầu, không chịu khó học hỏi nên không những công sức của bản mệnh không được ghi nhận mà còn bị trách mắng. Nếu con giáp này biết hạ bớt cái tôi và giả khờ khi cần có khi câu chuyện đã khác rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra những quan điểm, định hướng chuẩn xác, nếu bạn chú ý lắng nghe thì ắt sẽ tiếp thu được nhiều điều hữu ích.

Người làm ăn kinh doanh cũng có một ngày kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn thuận lợi. Bạn nhận ra ai là người xứng đáng để mình trao gửi niềm tin, nhờ thế mà quá trình hợp tác trôi chảy, đôi bên đều hài lòng và tin tưởng vào nhau.

Tuổi Mùi

Hôm nay, tam hội nâng đỡ cho việc hợp tác của tuổi Mùi thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể nhờ chiến lược hay, có tương lai mà con giáp này ký kết được rất nhiều hợp đồng béo bở trong thời gian này.

Kế hoạch của tuổi Mùi đề cao thận trọng là tốt, nhưng trong một số tình huống đặc biệt như ngày hôm nay, giảm bớt sự thận trọng và tăng cường sự táo bạo, liều lĩnh là hơn. Con giáp này có thể đạt được mục tiêu tiền bạc của mình sớm thôi khi có được cả kiến thức cùng sự bản lĩnh.

Tuổi Thân

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân nên nhanh chóng hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Nếu bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay trong ngày hôm nay thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người xung quanh.

Người trẻ tuổi nên mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ các ý kiến, quan điểm của mình, đừng tự ti cho rằng mình còn thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết. Có thể những suy nghĩ mới mẻ của bạn sẽ góp phần giúp tập thể tìm ra hướng đi mới đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ Sáu này, tuổi Dậu có phần vội vàng nên bản mệnh nhận về mình sự thất bại. Chính điều này khiến cho bản mệnh buồn phiền, lo âu. Hãy hiểu rằng mỗi con đường đi đều cần có sự dày công vun xới, không thể nào có được kết quả ngày một, ngày hai.

Về phương diện tiền bạc, nếu đã tiết kiệm được khoản kha khá, bản mệnh nên tìm hiểu thêm về đầu tư để biết cách dùng tiền của mình đúng cách. Đừng để bản thân mù mờ về mọi thứ sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo.

Tuổi Tuất

Chính Tài đem đến vận may cho người tuổi Tuất trên con đường tài lộc. Bạn nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã cống hiến cho tập thể. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự ngưỡng mộ và khâm phục của mọi người.

Với người làm kinh tế, các khoản đầu tư của bạn đang đem lại những nguồn lợi đáng kể, điều đó chứng tỏ định hướng của bạn đang vô cùng chính xác. Hãy tiếp tục mạnh dạn đi theo những gì mình cho là đúng, bạn sẽ nhanh chóng chạm đến thành công.

Tuổi Hợi

Hôm nay, người tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, khiến tâm lý trở nên bi quan, tiêu cực, dù chỉ gặp phải một rắc rối nho nhỏ cũng khiến bạn cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc, thậm chí là than thân trách phận. Nếu cứ tiếp tục thế này, công việc của bạn sẽ mãi dang dở.

Ngược lại, trên phương diện tình cảm có Kim sinh Thủy, người ấy có thể xuất hiện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của bạn. Bạn mới chỉ gặp đối phương lần đầu mà tưởng chừng quen biết đã lâu, tình cảm đôi bên tiến triển nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.