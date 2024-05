Tử vi thứ Sáu 24/5/2024 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm xuôi và thuận lợi. Tính cách vui vẻ, hòa đồng giúp bản mệnh nhận được sự yêu mến vô điều kiện từ những người đồng nghiệp của mình. Chính vì thế, bản mệnh luôn nhanh chóng giải quyết những rắc rối phát sinh bất ngờ nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Nếu bạn muốn mua món đồ nào có giá trị trong ngày thì thứ Hai chính là thời điểm thích hợp song cũng phải biết ví tiền của đang ở mức nào tránh “không còn một xu dính túi” vào cuối tháng.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên ổn định. Mối quan hệ giữa bạn và đối phương vẫn chẳng có gì vui vẻ, tệ hơn là đang có dấu hiệu giảm nhiệt dần. Bên cạnh đó, người độc thân vẫn như vậy khi còn quá mải mê với công việc hiện tại.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không thuận lợi và trắc trở muôn phần. Các kế hoạch có dấu hiệu bị trì hoãn do các quyết định thiếu sáng suốt mà tuổi này đưa ra. Lời khuyên cho con giáp này là không nên đầu tư lớn, đồng thời cần thận trọng trước các lời mời hợp tác.‏ Do đó, bạn nên có sự dứt khoát đối với các mối quan hệ không rõ ràng. Điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng cho người bạn đời bên cạnh.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kém sắc. Vậy nên, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần tốt để đối mặt với các sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Mối quan hệ tình cảm có dấu hiệu rạn nứt vì người trong cuộc không còn nhiều mặn nồng và sự quan tâm dành cho nửa kia.

S ự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không thuận lợi và trắc trở muôn phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên khá khó khăn và bất ổn. Tử vi dự báo có một vài rắc rối phát sinh bất ngờ, khiến con giáp này xảy ra xích mích, tranh cãi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung công sức và thời gian này cho việc giải quyết vấn đề trước mắt, tránh để tình hình công việc chuyển biến tệ hơn.

Vận trình tình cảm chẳng mấy tốt đẹp. Có thể nói, đây không phải là thời gian lý tưởng để bạn và người ấy chia sẻ cảm xúc lẫn nhau. Đồng thời, người độc thân cũng gặp khó khăn trong việc mở lòng nên khó có thể tìm được người bạn đợi cho mình trong khoảng thời gian này.

Tuổi Tỵ

Công việc làm ăn của người tuổi Tỵ sẽ tiến triển tốt, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Đồng thời, người tuổi này còn nhận được sự nâng đỡ của cấp trên nên mọi bước tiến đều như mong đợi. Tuy nhiên, nếu ai hỏi vay mượn tiền của con giáp này thì hãy nhanh chóng khéo léo từ chối ngay để tránh hao hụt tiền bạc hơn nữa.

Vận trình tình cảm như ý hết mực. Tình cảm vợ chồng nồng thắm và khăng khí nhờ được phù trợ từ Lục Hợp. Hơn thế, người độc thân tỏ tình với người mình thích và nhận được phản hồi nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ diễn ra hầu như không gặp khó khăn gì cả. Sự nâng đỡ của Tam Hội đã giúp con giáp này có thể khắc phục được những thiếu sót trong công việc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn mà mình đang gặp phải. Ngũ hành tương sinh chính là thời điểm lý tưởng để con giáp này tìm cách cải thiện tình hình hiện tại, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng khởi sắc và thuận lợi. Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa ngày càng bền chặt. Giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông không ngờ. Được Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi này có thể rút ngắn thời gian để xử lý những rắc rối đang gặp phải. Song song đó, bản mệnh cũng cần học hỏi nhiều hơn để nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp Nhờ có sự xuất hiện bất ngờ của Tam Hợp, bạn trở nên khéo léo hơn trong cách ăn nói cũng như ứng xử. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa bạn và đối phương càng thêm khăng khít, bền chặt.

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự bất cẩn và thiếu suy nghĩ trong cách đánh giá người khác dễ khiến người tuổi Thân bị kẻ khác ghen ghét. Bản mệnh nên thay đổi cách nhìn nhận của mình, tránh độc đoán hay phiến diện trong công việc chung. Con giáp này rất thông minh nhưng cũng rất khoa trương và phóng đại, do đó con đường sự nghiệp chưa được tốt đẹp. Bản mệnh cần phải học cách khiêm tốn hơn nữa để hanh thông trong công việc.

Vận trình tình cảm có chút rắc rối phát sinh. Dù là người đã lập gia đình hay đang trong mối quan hệ yêu đương cũng cần có sự chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là không cho đối phương quyền riêng tư.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối thuận lợi và suôn sẻ. Con giáp này có khả năng được cấp trên giao một vài nhiệm vụ mới quan trọng. Do đó, bạn hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt để sự nghiệp ngày càng tiến triển tốt đẹp.

Chuyện tình cảm êm đềm hoà hợp. Tử vi cho thấy tình yêu lứa đôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác nhân ngoại cảnh. Dù mối quan hệ vẫn còn tồn tại nhiều điểm khác biệt nhưng người trong cuộc luôn biết cách để dung hòa lẫn nhau.

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ có điểm sáng và hanh thông không ngờ. Chính Ấn phù trợ giúp con giáp này dễ dàng cải thiện túi tiền của mình nhờ thu được một khoản thu nhập khấm khá từ nghề tay trái nên không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong như trước.

Ngoài ra, chuyện tình cảm tốt đẹp. Người tuổi này tìm thấy nhiều cơ hội yêu đương cho mình trong khoảng thời gian này nhờ có Ngũ hành tương sinh. Theo đó, bạn sẽ nhanh chóng có người yêu nếu mạnh dạn cởi mở, chân thành.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra có thay đổi một số thứ. Thực Thần giúp người tuổi này nâng cao cơ hội gặp gỡ một vài người, vài chuyện khác nhau. Qua đó, bản mệnh nhanh chóng thay đổi suy nghĩ và không còn làm việc theo khuôn khổ như trước. Công việc “thuận buồm xuôi gió” mang đến cho người làm kinh doanh những khoản tiền lời vượt ngoài mong đợi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống rõ rệt hơn trông thấy.

Vận trình tình cảm rực rỡ, muôn màu. Những người đã có gia đình sẽ có một ngày tràn ngập tiếng cười, niềm vui nhà Thổ - Hỏa tương sinh. Ngoài ra, người độc thân cũng tìm được người mình thích và đang lên kế hoạch để tỏ tình người ấy.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra có thay đổi một số thứ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm