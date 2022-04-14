Tử vi thứ Sáu 15/4/2022 của 12 con giáp: Sửu - Hợi hăng hái nhiệt tình nên được PHÚC - LỘC đền đáp, Thìn - Thân gặp nhiều BIẾN CỐ, không cẩn thận vướng họa sát thân, sự nghiệp tan tác

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày làm việc yên bình và thuận lợi. Nhờ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dù có gặp phải khúc mắc gì đi chăng nữa, bạn cũng nhanh chóng được đồng nghiệp giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết.

Thậm chí, trong ngày hôm nay, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn.

Thứ Sáu 15/4/2022, Thực Thần chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Sửu, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

Thời điểm này, bạn hãy cố gắng hết sức mình, chớ lơ là để xảy ra những sai lầm không đáng có, mất thời gian và công sức khắc phục, sửa chữa vấn đề. Hãy làm từng bước 1 cách chắc chắn chứ không nên quá mức vội vàng.

Tuổi Dần

Phương diện tình cảm của người tuổi Dần hôm nay không được tốt. Những người đã kết hôn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, đừng để xảy ra những rạn nứt không đáng có.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Ấn cho thấy những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Bạn được cấp trên đánh giá cao và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cảm xúc của người tuổi Mão hôm nay dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Bạn nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, đừng tìm cách lảng tráng hoặc đổ lỗi cho người khác.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

Tuổi Thìn

Thương Quan giáng họa, người tuổi Thìn có một ngày làm việc chẳng mấy yên bình. Bản tính nóng nảy, thích thể hiện có thể khiến bạn đắc tội với cấp trên lúc nào không hay, khiến nhiều rắc rối xảy đến và bạn phải đau đầu giải quyết.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, cho mình là người đúng mà bỏ ngoài tai những điều người ấy nói.

Tuổi Tỵ

Hôm nay người tuổi Tỵ luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Bản mệnh thường gạt đi ý kiến của người khác, dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, như là với đồng nghiệp hoặc người thân, bạn bè của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau. Dù là vợ chồng cũng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và thấu hiểu nhau hơn.

Tỷ Kiên cho thấy trên phương diện sự nghiệp, bạn nên cởi mở hơn với đồng nghiệp xung quanh mình. Hãy cùng chung tay giải quyết vấn đề, sự đoàn kết sẽ khiến mọi việc tiến triển thêm phần thuận lợi.

Tuổi Mùi

Thực Thần đem lại sự may mắn cho những người làm nghề tự do. Bạn tìm được nhiều mối làm ăn hứa hẹn, không chỉ giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian ngắn mà còn tạo đà cho tương lai.

Con giáp này hãy giữ các mối quan hệ hợp tác, kinh doanh hiện tại, bởi sau này, họ có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn, giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội lớn hơn nữa để làm giàu.

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày làm việc với nhiều biến cố. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến bạn bị đổ oan và nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn.

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng thể hoàn toàn thuyết phục được ai. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi tham gia các buổi gặp gỡ, tụ họp. Nếu muốn thoát kiếp độc thân, con giáp này có thể nhân cơ hội tiếp xúc, trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Thiên Tài đem lại may mắn cho bạn trên phương diện tài lộc. Bạn có thể phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Đây chắc chắn là một khoản tiền giúp bạn có thể dư dả một khoảng thời gian.

Tuổi Tuất

Thương Quan khuyên người tuổi Tuất cần giữ đầu óc tỉnh táo và bình tĩnh trong ngày hôm nay. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, bạn nên hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, đặc biệt là với cấp trên của mình.

Trong chuyện gia đình, con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận.

Tuổi Hợi

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Hợi luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Dù đã gần đến cuối tuần nhưng bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, vì thế bạn không cần phải lo lắng nếu vấp phải khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người giúp đỡ. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.