Tử vi thứ Năm ngày 6/6/2024 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài lộc cực vượng, Thân sự nghiệp thăng tiến; Ngọ tiểu nhân rình rập, tiền bạc hao hụt

Tuy nhiên, bản mệnh lại phải chịu nhiều ảnh hưởng xấu do cục diện Tương Phá gây ra. Chính vì vậy, những chú Chuột cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện phía sau lưng bạn, gây trở ngại cho công việc của bạn.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Năm ngày 6/6/2024 cho biết, Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dần có đường tài lộc rực sáng trong ngày hôm nay. Tiền tài cứ thế đổ ào ào vào túi khiến cho bản mệnh có cuộc sống khấm khá, thoải mái.

Kim khắc Mộc nên tình cảm của người tuổi Dần và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ Năm, do cục diện Tương Xung tác động, người tuổi Mão có thể rất thông minh và nhạy bén, tuy nhiên bạn lại quá chủ quan, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình nê công việc không được thuận lợi, tiền tài giảm sút đáng kể.

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Năm ngày 6/6/2024 là ngày Kim khắc Mộc, người độc thân tuổi Mão có những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn đóng cửa trái tim và thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không có bất cứ ai có cơ hội đến gần hơn với mình.

Tuổi Thìn

Nhờ được Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người, thế nhưng vì chưa xác định được hướng đi cho mình nên bạn lại thường xuyên thiếu tự tin, hay do dự, khó đưa ra được quyết định cuối cùng nên trong ngày này bạn để tuột mất nhiều cơ hội gia tăng thu nhập.

Thổ sinh Kim, bản mệnh và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định bởi hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều khi, người ấy đã giúp bạn đưa ra những định hướng rất chính xác trước những lựa chọn khó khăn.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tỵ đạt được nhiều thành công trên con đường công việc. Bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao nên dễ được lãnh đạo tin tưởng và phân công cho nhiều việc quan trọng. Từ đó mức lương cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên Hỏa khắc Kim, người tuổi Tỵ thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên vô duyên vô cớ trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất của mình. Dù người ấy có khiến bạn không vừa ý thì bạn cũng nên góp ý nhẹ nhàng trước tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Năm ngày 6/6/2024, Thiên Quan khuyên bạn nên cẩn thận trong công việc, bởi kẻ tiểu nhân đang rình rập tìm cách hạ bệ bạn. Khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để lời nói của mình trở thành vũ khí để kẻ khác hãm hại mình.

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ có thể sẽ không gặp được nhiều may mắn trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, bản mệnh cần suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định đến với một ai đó. Hai người cần nhiều thời gian hơn để chắc chắn về tình cảm của mình.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 6/6/2024, người cầm tinh con Dê được Thần Tài giúp sức nên con đường tài lộc thênh thang, rộng mở. Bạn kiếm được rất nhiều tiền từ công việc hiện tại, không những thế con số còn rất khủng.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, tình thân là điều quý giá nhất trên đời, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết, Tam Hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Thân dần có những bước tiến thuận lợi nhờ cấp trên đã nhận ra được điểm mạnh của bạn. Nếu được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần.

Trên con đường tình cảm, bản mệnh gặp được "người tình trong mông" và được người ấy đáp lại tình cảm. Sau cùng cả hai sẽ có cái kết viên mãn, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày này, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều thuận lợi. Đây là thời điểm Dậu được chính tài cất nhắc nên sẽ có được nguồn thu đáng kể. Mặc dù không đồ sộ, khổng lồ nhưng cũng đủ gọi là có của ăn của để, chẳng hề thua kém ai.

Kim khắc Mộc nên nếu bạn gặp khó khăn thì không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người đáng tin cậy.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới cho biết, tuổi Tuất gặp phải đủ chuyện phức tạp do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hại. Những nguồn thu của bạn bỗng chốc bấp bênh do sự biến động của nhân tình thế thái. Do đó bản mệnh hãy tạm thời dừng các khoản đầu tư lại và tạm nghỉ một thời gian để chờ cơ hội mới.

Tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng có thể có dấu hiệu bất ổn. Lúc này, bản mệnh không nên tiếp tục thờ ơ, lạnh nhạt coi như không có việc gì, bởi làm vậy sẽ khiến quan hệ giữa đôi bên càng trở nên xa cách hơn.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, Thương Quan xuất hiện lại cho thấy bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Do không được quý nhân hỗ trợ nên tiền tài của bản mệnh giảm sút thấy rõ. Cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều khiến cho vi của Hợi vơi đi nhưng mãi không thấy đầy.

Kim sinh Thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít đi được mâu thuẫn, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm