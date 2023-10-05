Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Hợi tài vận dồi dào, Dậu sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', Tuất dự báo vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 06:33

Tử vi ngày mới cho biết dù được hưởng may mắn nhưng 3 con giáp này vẫn không ngừng nỗ lực và tự mình đối mặt vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi tốt tính, thường giúp đỡ mọi người.

Công việc:  Người tuổi Hợi trong công việc đôi lúc bị kẻ xấu chèn ép.

Tình cảm: Trong mối quan hệ tình cảm, bạn hiểu rõ đối phương và yêu chiều.

Tài lộc: Về mặt tài chính, không thay đổi lớn, giữ mức bình thường.

Sức khoẻ: Không nên sử dụng nước uống không rõ nguồn gốc.

Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Hợi tài vận dồi dào, Dậu sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', Tuất dự báo vượng sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tính cách tốt bụng, họ luôn nghiêm túc trong mọi khía cạnh của cuộc sống và sự nghiệp. Ngay từ khi sinh ra, người tuổi Dậu được bao bọc bởi những điều may mắn.

Điều đặc biệt là, từ khi mới ra đời, họ thường được tạo điều kiện tốt để phát triển. Khi trưởng thành, người tuổi Dậu không chỉ có nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiến thăng nhanh chóng, mà còn thường gặp được nhiều người ưu tú trong cuộc đời.

Dù được hưởng may mắn, nhưng người tuổi Dậu không ngừng nỗ lực và tự mình đối mặt và vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Trong lĩnh vực tài chính, họ cũng thường biết bắt lấy cơ hội, tận dụng tố chất của mình để thu về nhiều tài lộc. Cuộc đời họ luôn may mắn hơn những con giáp khác, nửa đầu cuộc đời sung túc, dư dả, nửa đời về sau hưởng hạnh phúc ngập tràn.

Để giữ những may mắn này luôn bên mình, người tuổi Dậu cũng cần trở nên sáng suốt và khôn ngoan hơn trong suốt cuộc đời. Họ không nên phụ thuộc quá mức vào việc họ đã sinh ra với may mắn, và thay vào đó, họ cần phấn đấu và không ngừng phát triển. Bởi nếu họ "ngủ quên trên chiến thắng," thì vận may có thể sẽ không còn như xưa.

Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Hợi tài vận dồi dào, Dậu sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', Tuất dự báo vượng sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, đường thăng tiến của tuổi Tuất đang mở ra. Bản mệnh đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn.

Tuổi Tuất còn có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Đặc biệt, vận trình tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Hợi tài vận dồi dào, Dậu sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', Tuất dự báo vượng sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khổ tận cam lai, bước sang năm 2024, top con giáp này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, làm ăn phát đạt

Khổ tận cam lai, bước sang năm 2024, top con giáp này sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, làm ăn phát đạt

Sách tử vi dự đoán, chỉ cần bước sang năm 2024 những con giáp may mắn này sẽ đón quý nhân và thần tài vào nhà, tài vận rực rỡ, làm một hưởng mười.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp tuổi hợi tuổi dậu tuổi tuất tử vi ngày 5/10 tử vi ngày 5/10/2023

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 12 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 21 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 25 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 59 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc