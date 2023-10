Tử vi thứ Năm ngày 5/10/2023 của 12 con giáp: Hợi tài vận dồi dào, Dậu sinh ra đã 'ngậm thìa vàng', Tuất dự báo vượng sắc

Tài lộc: Về mặt tài chính, không thay đổi lớn, giữ mức bình thường.

Sức khoẻ: Không nên sử dụng nước uống không rõ nguồn gốc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách tốt bụng, họ luôn nghiêm túc trong mọi khía cạnh của cuộc sống và sự nghiệp. Ngay từ khi sinh ra, người tuổi Dậu được bao bọc bởi những điều may mắn.

Điều đặc biệt là, từ khi mới ra đời, họ thường được tạo điều kiện tốt để phát triển. Khi trưởng thành, người tuổi Dậu không chỉ có nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiến thăng nhanh chóng, mà còn thường gặp được nhiều người ưu tú trong cuộc đời.

Dù được hưởng may mắn, nhưng người tuổi Dậu không ngừng nỗ lực và tự mình đối mặt và vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Trong lĩnh vực tài chính, họ cũng thường biết bắt lấy cơ hội, tận dụng tố chất của mình để thu về nhiều tài lộc. Cuộc đời họ luôn may mắn hơn những con giáp khác, nửa đầu cuộc đời sung túc, dư dả, nửa đời về sau hưởng hạnh phúc ngập tràn.

Để giữ những may mắn này luôn bên mình, người tuổi Dậu cũng cần trở nên sáng suốt và khôn ngoan hơn trong suốt cuộc đời. Họ không nên phụ thuộc quá mức vào việc họ đã sinh ra với may mắn, và thay vào đó, họ cần phấn đấu và không ngừng phát triển. Bởi nếu họ "ngủ quên trên chiến thắng," thì vận may có thể sẽ không còn như xưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, đường thăng tiến của tuổi Tuất đang mở ra. Bản mệnh đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn.

Tuổi Tuất còn có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Đặc biệt, vận trình tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.