Tử vi 3 tháng cuối năm 2023: 3 con giáp ĐỎ NHƯ SON phú quý phát tài, bội thu tiền bạc

Nhờ phúc phần trời cho, 3 con giáp may mắn này sẽ có tử vi cuối năm 2023 đỏ như son. Chẳng những kiếm tiền cực đỉnh, bạc tiền dư dả còn có cuộc sống lứa đôi viên mãn ấm êm.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp khôn khéo, thông minh và nhìn xa trông rộng. Đi tắt đón đầu, làm chủ thời cuộc nên đời Tý chưa bao giờ thiếu tiền. Chính nhờ thế nên Tý thành công khá sớm, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai cũng có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Những tháng đầu năm bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ganh ghét nên Tý phải nếm trải khá nhiều vận hạn. Thế nhưng, những tháng cuối năm 2023 Tý sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ, trở thành con giáp giàu sang ngút trời, không ai bì kịp.

Đặc biệt, từ tháng 10/2023 Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, tiền của cứ ùa vào nhà tới tấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có gan làm giàu, không quản khó khăn nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều công thành danh toại, phú quý an nhàn. Càng về cuối năm Kỷ Hợi con giáp may mắn này càng kiếm được bộn tiền, túi cứ vơi lại đầy.

Đặc biệt, từ tháng 10/2023 Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, tiền của cứ ùa vào nhà tới tấp. Rung đùi hốt bạc, tiền tỷ trong tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp này.

Những tháng cuối năm 2023 Thìn muốn nghèo cũng không được, phát tài cực nhanh. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn

Bước vào cục diện tam hợp nên người tuổi Thìn gặp rất nhiều may mắn trong công việc, mọi khoản đầu tư đều thu về khối lợi nhuận khổng lồ. Thế nên, những tháng cuối năm 2023 Thìn muốn nghèo cũng không được, phát tài cực nhanh.

Nếu đang ấp ủ những kế hoạch kinh doanh, muốn mở rộng đầu tư thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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