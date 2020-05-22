Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ kiên cường, tuổi Mùi trúng ‘mánh lớn’

Tâm linh - Tử vi 22/05/2020 05:25

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp: tuổi Tỵ kiên cường vượt khó khăn, tuổi Mùi trúng "mánh lớn". Còn tử vi ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có điềm báo không may. Bạn nên kiềm chế cảm xúc nóng nảy, tránh gây hậu quả khó lường.

Điểm sáng trong ngày là tình duyên khởi sắc, cả với người có đôi và độc thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu thuận lợi, nhưng có tiểu nhân đang theo sát, nên bạn phải thật cẩn thận.

Sai lầm trong chuyện tình cảm có thể khiến bạn hối hận, hãy suy nghĩ cẩn thận.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ nhiều trong sự nghiệp. Đây là mối ân tình bạn phải báo đáp.

Tài lộc tăng, đặc biệt là với người kinh doanh, buôn bán.

tu vi thu Bay ngay 23/5/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão được tin tưởng giao nhiệm vụ lớn. Thay vì căng thẳng, bạn nên cố gắng để thể hiện năng lực của bản thân.

Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, bạn nên dành nhiều thời gian cho đối phương.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đừng quá để tâm đến lời thị phi, đó chỉ là cách tiểu nhân đang công kích bạn.

Tài lộc giảm nhẹ, nhưng không khiến bạn phải thiếu thốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Bay ngay 23/5/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ kiên cường trước khó khăn, không dễ dàng khuất phục.

Gia đạo có chuyện phải lo âu, nhưng hãy lạc quan hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ càng kiên trì sẽ càng tiến bộ. Trong công việc, bạn được cấp trên nhìn nhận năng lực.

Với chuyện tiền bạc, đừng nóng vội hấp tấp.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi được bề trên nâng đỡ, tiền bạc rủng rỉnh. Người kinh doanh trúng “mánh lớn”. Người đi làm có cơ hội tăng lương.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Bay ngay 23/5/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì quá để tâm đến những gì đã mất, tuổi Thân nên cố gắng với những gì đang có, để đạt được những gì chưa có.

Người ấy và gia đình luôn ở bên để cỗ vũ, động viên bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có bước tiến mới trong công việc. Người kinh doanh tìm được đối tác tiềm năng.

Gia đạo hòa hợp, càng cho bạn điểm tựa vững chắc.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vận may tài lộc, đặc biệt từ chuyện buôn bán.

Trong gia đạo, nếu có tranh cãi thì bạn nên nhịn nhường hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Bay ngay 23/5/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 23/5/2020, tuổi Hợi nên giữ tinh thần lạc quan. Tiền bạc mất rồi lại có, sẽ không quá đáng lo.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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