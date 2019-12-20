Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tỏa sáng, tuổi Thìn tin người hại mình

Tâm linh - Tử vi 20/12/2019 05:18

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp: tuổi Dần tỏa sáng trong công việc, tuổi Thìn cẩn thận gặp tiểu nhân lừa tiền bạc. Còn tử vi của bạn thế nào?

Xem tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên thẳng thắn trò chuyện với người ấy về mâu thuẫn trong tình yêu của cả hai.

Tài chính tiến triển khả quan, đặc biệt với người kinh doanh, làm ăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu nên cố gắng nhiều hơn trong công việc, đây là thời điểm thử thách lòng kiên nhẫn và năng lực của bạn.

Về tình cảm, đặc biệt là các cặp đôi đã lấy nhau, hãy dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Dần

tu vi thu bay ngay 21/12/2019 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có cơ hội tỏa sáng trong công việc. Nhân lúc được sự công nhận từ cấp trên, hãy thể hiện hết bản lĩnh và năng lực vốn có.

Tài lộc không mấy khả quan, đặc biệt là vào cuối ngày cẩn thận điềm hao tài.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Mão

Trong công việc, tuổi Mão nên dành tâm sức để giữ gìn các mối quan hệ quan trọng. Đây có thể là những quý nhân cho bạn cơ hội thăng tiến.

Tình duyên tốt đẹp hơn với người có đôi. Tình yêu của cả hai sẽ thực tế hơn, nhưng cũng gắn bó hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đừng quá chủ quan khi đã đạt được thành công. Giữ vững phong độ là việc cần phải làm vào lúc này.

Tuổi Thìn cẩn thận bẫy tiểu nhân trong chuyện tiền bạc. Đừng dễ tin người mà hại mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu bay ngay 21/12/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên giữ phong thái cẩn trọng nhưng cũng chân thành trong công việc. Đây là chìa khóa giúp bạn thành công dễ dàng hơn.

Tình duyên có chút trở ngại với người độc thân. Có vẻ người ưng ý vẫn chưa xuất hiện.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tràn đầy sáng tạo và gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Hãy giữ vững niềm tin rằng bản thân có thể làm được nhiều hơn.

Tài lộc tăng vào cuối ngày. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Mùi

Dù cảm thấy khá căng thẳng trong công việc, nhưng hãy động viên bản thân nhiều hơn. Bạn có thể tìm năng lượng từ người có kinh nghiệm hay người thân trong gia đình.

Tài lộc tăng với người làm ăn kinh doanh, giúp bạn vui vẻ hơn vào cuối ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Thân

tu vi thu bay ngay 21/12/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của tuổi Thân khó ổn định. Bạn có nhiều khoản chi hơn là thu.

Bù lại, vận trình công việc khá tốt, bạn không gặp bất kì khó khăn nào.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu vẫn đang “giậm chân” trong công việc. Dù chưa có bước tiến mới nhưng bạn đừng nản lòng, nhất định phải kiên trì.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc khởi sắc, giúp bạn thoát khỏi tháng ngày “đen tối” vừa qua.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên chia sẻ tâm tình với người thân thiết nhiều hơn. Đừng dồn nén tâm tư mà dễ sinh căng thẳng, đặc biệt ảnh hưởng đến công việc.

Người kinh doanh, làm ăn tìm được cơ hội tiềm năng.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của tuổi Hợi

tu vi thu bay ngay 21/12/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Bảy ngày 21/12/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi thiếu năng lượng tích cực trong công việc. Đây có thể là nguyên do khiến bạn mắc lỗi sai. Vì vậy hãy chấn chỉnh lại tâm trạng kịp thời.

Tình cảm khá khả quan với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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