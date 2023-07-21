Tử vi thứ Bảy 22/7: 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, phúc khí bùng nổ, đếm tiền mỏi tay, đào hoa nở rộ, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 15:04

Thứ Bảy 22/7, các con giáp này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tài lộc khá dư dôi, có sự bùng nổ về tiền bạc, thu được lợi nhuận lớn, tạm biệt khó khăn nghèo đói.

Tuổi Ngọ 

Tử vi thứ Bảy 22/7: 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, phúc khí bùng nổ, đếm tiền mỏi tay, đào hoa nở rộ, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng là một trong những con giáp có tiền đồ như gấm sau thứ Bảy 22/7, mọi thứ của con giáp tuổi Sửu sẽ thay đổi tích cực. Một bước ngoặt mới đến, tai ương qua đi, tin vui liên tiếp đến sẽ đến với bạn.

Thứ Bảy 22/7 được đánh giá là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của bản mệnh, sẽ có rất nhiều việc phải làm, đã đến lúc biến những kế hoạch trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, bạn nên chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa.

Cát tinh tề tựu, tin vui tới tấp về công danh sẽ đến với con giáp này. Có nhiều cơ hội để bản mệnh thăng tiến, đón đầu thành công. Nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được cơ hội tốt này, một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa.

Thứ Bảy 22/7, bản mệnh không phải lo lắng về chuyện tiền bạc vì tài lộc khá dư dôi. Con giáp này sẽ có sự bùng nổ về tiền bạc, thu được lợi nhuận lớn, tạm biệt khó khăn nghèo đói và có thể mơ đến giấc mơ làm giàu và hạnh phúc viên mãn.

Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt nên cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn, đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà.

Tuổi Hợi 

Chính Quan giúp sức cho Hợi đạt được thành công trên con đường làm ăn, tuổi này thuận lợi trên đường lập ra kế hoạch cho bản thân và đổi mới hình thức làm ăn.

Bạn rất giỏi quan sát lời nói và tình cảm, khá biết làm người và lập nghiệp, biết lợi dụng ưu điểm của người khác để giúp bản thân đỡ vất vả hơn.

Cho nên vận khí gần đây của Hợi tương đối tốt, bất luận là kinh doanh gì hay trong cuộc sống đều sẽ có xu hướng phát triển, vì vậy nhất định phải nắm bắt cơ hội tốt trong thời gian này để tạo ra nhiều giá trị hơn cho bản thân.

Đầu tháng Hợi may mắn được ăn nên làm ra, vận trình sự nghiệp xán lạn, nhiều cơ hội liên tục xuất hiện.

thứ Bảy 22/7, làm ăn gặp vận may, tài lộc và thu nhập từ trên trời rơi xuống, hãy cứ dũng cảm phấn đấu, vận may sẽ không làm bạn thất vọng.

Tuổi Tý 

Tử vi thứ Bảy 22/7: 3 con giáp này có cơ hội phát tài phát lộc, phúc khí bùng nổ, đếm tiền mỏi tay, đào hoa nở rộ, cuộc sống thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý đa phần đều thông minh, nhạy bén và linh hoạt. Trong công việc, họ có suy nghĩ chín chắn, khả năng tập trung để hạn chế mắc sai sót.

Con giáp tuổi Tý thường rất tự tin và quyết đoán trong quyết định của mình. Họ tin vào khả năng của bản thân và không sợ đối mặt với thách thức. Tính quyết đoán giúp họ đưa ra các quyết định nhanh chóng và tiến xa trong sự nghiệp.

Con giáp này thường can đảm và không ngại đối mặt với khó khăn. Họ dám nghĩ dám làm và không sợ thử thách mới. Tính can đảm giúp họ vượt qua sự không chắc chắn và đạt được thành công. 

Thứ Bảy 22/7, con giáp tuổi Tý nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Họ có thể đạt được những bước đột phá và thành công về mọi mặt.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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