Vào khoảng giữa ngày, cơ hội thăng tiến sẽ xuất hiêjn đột ngột, con giáp đừng chần chừ mà hãy nhanh chóng bắt lấy để tránh rơi vào tay người khác. Ngoài ra, tử vi hàng ngày cho biết, sẽ có sự xuất hiện của một “người đặc biệt” sẽ giúp bạn xua đuổi vận xui, thu hút may mắn, mở ra một tương lai tươi sáng phía trước.

Con đường sự nghiệp của Sửu vào thứ Ba có sự chuyển mình rõ rệt. Đối với những người đang làm việc tự do hay người tự đứng ra kinh doanh riêng có khả năng sẽ kiếm được một món lợi nhuận lớn trong giai đoạn này. Đây là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau thời gian làm việc chăm chỉ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất có “lộc ăn uống” trong thứ Ba ngày 23/1/2024, bản mệnh liên tiếp nhận được lời mời tiệc tùng hay dùng bữa tối bên ngoài. Tuy nhiên, tuổi Dần nên chú ý tham gia có chọn lọc, tránh việc vui chơi quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thế nhưng, điềm dữ thật sự lại xuất hiện trong vận tình duyên của Dần. Con giáp này khả năng cao là phải đối mặt với những tổn thương tình cảm vì kẻ thứ 3 đang có dấu hiệu muốn chen chân vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Theo tử vi ngày mới, nếu còn muốn níu giữa cuộc tình này, bạn nhất định phải bình tĩnh, tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc trước. Sau đó mới có cuộc trò chuyện thẳng thắn với nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão nên thận trọng với công việc vì có thể gặp những sự cố khó lường. Hãy tập trung cao độ đê tránh phạm sai sót không đáng có. Tuy nhiên, áp lực từ công việc cộng với những phiền muộn trong cuộc sống dễ khiến con giáp rơi vào bi quan, lâu dần phát sinh “tâm bệnh”.

Quan hệ giữa Mão và người làm cùng công ty thời gian này không được tốt đẹp. Hai bên thường xảy ra xích mích, cãi vã. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến bạn rất buồn lòng. Lời khuyên duy nhất cho bạn chính là hãy cố “giữ mình” tránh xa thị phi và tai tiếng. Trong lúc bản mệnh và đối thủ xâu xé nhau thì kẻ tiểu nhân ở giữa sẽ là người hưởng lợi.

Tuổi Thìn

Được Thần May Mắn yểm trợ nên dù người tuổi Thìn có vướng phải bất trắc gì cũng sẽ nhanh chóng hóa nguy thành an, yên ổn vượt qua. Công việc vẫn tiến triển thuận lợi, các dự án có dấu hiệu tích cực, phù hợp để ký kết hợp đồng mới. Tuy nhiên, Thìn nên lựa chọn những người đáng tin cậy để hợp tác, không nên vì cái lợi trước mắt mà mặc kệ tính an toàn trong kinh doanh.

Đường tình duyên của Thìn đang bước vào giai đoạn nhuận sắc. Những người đang độc thân sẽ gặp được người như ý, cùng bản mệnh nắm tay đi suốt cuộc đời. Với ai đã có gia đình, cuộc sống vợ chồng bất ngờ được hâm nóng, cả hai dành thời gian cho nhau nhiều hơn và cũng chú ý đến cảm xúc của đối phương trước.

Tuổi Tỵ

Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ dễ gặp rắc rối trong công việc. Con giáp có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, thay vì căng thẳng tìm mọi cách chứng minh mình trong sạch thì Tỵ cứ để mọi thứ tự nhiên bởi “cây ngay không sợ chết đứng”, năng lực và sự chăm chỉ của bạn sẽ được thời gian giãi bày.

Vào thứ Ba ngày 23/1/2024, đường tình cảm của Tỵ vẫn trong giai đoạn thịnh vượng, tuổi Tỵ có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Hai bạn thường chia sẻ với nhau những việc xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, nhờ thế cả hai càng ngày càng trở nên thấu hiểu cho nhau hơn. Nếu tình cảm đủ lớn, bạn và người ấy có thể suy tính đến việc “về chung một nhà” trong thời gian tới. Hỷ sự sẽ thu hút tài lộc đến với cả hai nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau những tháng ngày cần cù, chăm chỉ thì giờ đây, người tuổi Ngọ đã nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình. Con giáp được mọi người xung quanh kính nể và đánh giá cao. Sự nghiệp của tuổi Ngọ đang trên đà thăng tiến vượt bậc. Dựa vào uy tín đã gây dựng, bản mệnh dễ dàng có được những mối làm ăn trái ngành béo bở. Lợi nhuận con giáp này thu được từ những mảng phụ chưa chắc đã thua nghề chính của bạn.

Trái với đường công danh, vận tình duyên của Ngọ có chút ảm đạm. Người độc thân phải chịu áp lực từ gia đình và những người xung quanh chỉ vì chưa tìm thấy “nửa kia”. Tuổi Ngọ đã thành gia lập thất thì đang “đau đầu” vì tình cảm dần nguội lạnh. Tử vi hàng ngày khuyên bạn cần nhanh chóng kết thúc tình trạng này trước khi nó bùng lên thành những trận cãi vã không hồi kết.

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho thấy, sự nghiệp của Mùi trong những ngày này tiến triển khá suôn sẻ và không phải bận tâm quá nhiều. Trong quá trình vận hành có thể sẽ xuất hiện một vài rắc rối nhưng chỉ cần cẩn thận, con giáp có thể dễ dàng khắc phục. Ngoài ra, theo dự đoán, Mùi sẽ may mắn gặp được quý nhân dẫn lối, đưa bạn đến với thành công.

Về phương diện tình cảm, người tuổi Mùi trong thời gian này không có gì thay đổi. Bạn và người ấy đã qua rồi thời kỳ giận hờn, ghen tuông vô cớ. Cả hai đều đã trưởng thành và biết nghĩ cho nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, đôi khi, hai người cần “hâm nóng tình cảm” bằng những bữa tối lãng mạn hay món quà bất ngờ để tình yêu thêm phần tươi mới.

Tuổi Thân

Khởi đầu thứ Ba ngày 23/1/2024, tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý như gia đình bất hòa, đồng nghiệp chia bè chia phái,.. Nhưng Thân hãy nhớ rằng, đó là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn, tránh làm tổn hại đến bản thân. Khi sóng gió qua đi, may mắn sẽ tự nhiên đến.

Một tin vui có thể giúp xoa dịu bản mệnh là vận tài lộc của Thân không hề bị ảnh hưởng trong “cơn bão”. Con giáp vẫn làm việc và vẫn kiếm tiền đều đều. Nhìn chung, tuổi Thân trong giai đoạn này không cần lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong thứ Ba ngày 23/1/2024, người tuổi Dậu cần phải cân nhắc kỹ hơn trước những ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp. Bạn không nên mạo hiểm dấn thân vào những việc mà mình không nắm rõ hoặc nằm ngoài khả năng của bản mệnh. Người tuổi Dậu cũng nên cẩn thận tiểu nhân bám riết xung quanh, họ chỉ chờ bạn lộ chút sơ hở là lập tức lao vào quấy phá.

Người tuổi này gặp điều như ý trong chuyện tình cảm. Bạn và người ấy luôn hạnh phúc và ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Tổ ấm của hai bạn luôn là niềm mơ ước của bao người. Vào độ cuối ngày, con giáp có thể nhận được điều bất ngờ từ nửa kia mang lại. Hãy cùng chờ xem là gì nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tuất quá thẳng thắn trong diễn đạt nên dễ gây ra những thương tổn cho người đối diện cho dù bạn có xuất phát từ ý tốt đi chăng nữa. Khi làm việc, bạn cũng nên tập trung cao độ, tránh xảy ra sai sót không đáng có. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của mình, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm xung quanh.

Tuổi Hợi

Dự đoán, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Hợi rất thông minh, lại rất nghiêm túc trong công việc nên bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều người xung quanh. Thời gian này, bạn có được cơ hội phát huy tài năng của bản thân nên công danh và tiếng tăm ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, con giáp cũng nên chú ý hòa đồng với mọi người để bầu không khí chốn công sở được thoải mái.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi và nửa kia lại không được êm ấm. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện cởi mở với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì làm ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm