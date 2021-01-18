Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của 12 con giáp: Mùi vượng lộc vượng tài, Mão tự làm đại gia, Ngọ bị thị phi bủa vây

Xem tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy, thứ Ba ngày 19/1 người tuổi Tý phải thận trọng trong mọi điều. Mỗi khi nói điều gì phải cân nhắc trước sau, đừng để tiểu nhân thêu dệt những điều thị phi về bạn kẻo tiền tài tiêu tán, lành ít dữ nhiều.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần đề cao cảnh giác.

Vận trình tăng tiến, tài lộc hanh thông nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều có ngày mới đỏ chót như son với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, muốn khổ cũng không được.

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường Sửu vẫn kiên cường bước về phía trước. Tử vi ngày mới chỉ rõ, hôm nay Sửu sẽ đắc tài đắc lộc, kiếm được bộn tiền.

Mão sẽ quơ tay hốt bạc, tự làm đại gia chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Mão

Sự nghiệp hanh thông, tình duyên như ý nên Mão sẽ có ngày mới ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây. Dù làm thuê hay làm chủ Mão cũng sẽ quơ tay hốt bạc, tự làm đại gia chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng trầm trồ.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã may mắn hơn người, cuộc sống bình yên, sung túc. Tân Sửu 2021 là năm mang lại cho con giáp giàu có này núi vàng biển bạc, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, thần tài rót lộc vào nhà tới tấp.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Tỵ

Tỵ và một nửa sẽ xảy ra xích mích, cự cãi, nếu không biết kiểm soát cảm xúc thì việc tình cảm sứt mẻ là điều khó tránh. Tài lộc của Tỵ cũng sa sút đáng kể, thế nên, Tỵ cần tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo hối hận cũng không kịp.

Chỉ cần sóng gió qua đi Ngọ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Ngọ

Tai bay vạ gió rơi trúng đầu nên Ngọ sẽ bị đồng nghiệp xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường, sự nghiệp gặp phải vô số trắc trở. Thế nên, trong hôm nay Ngọ cần giữ mồm giữ miệng kẻo thiệt thân. Chỉ cần sóng gió qua đi Ngọ sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Mùi

Mùi là con giáp khôn ngoan, bản lĩnh và sống tình cảm nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm Mùi sẽ càng vượng lộc vượng tài, giàu sang vô đối trong hôm nay.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Thân

Dù có tham vọng, tài năng nhưng vì quá nóng vội nên Thân phạm phải sai lầm nghiêm trọng khiến tiền của đội nón ra đi, nợ nần chồng chất. Nếu không biết cách quản lý tài chính, đầu tư đúng đắn Thân sẽ phải ôm nợ vào người.

Dậu cần tự nhắc nhở bản thân rằng nếu không có thực lực thì sớm muộn bạn cũng bị đào thải - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Dậu

Dậu biết cách lấy lòng cấp trên nên được cất nhắc liên tục, thăng quan tiến chức ầm ầm. Tuy nhiên, Dậu cần tự nhắc nhở bản thân rằng nếu không có thực lực thì sớm muộn bạn cũng bị đào thải, khó có thể trụ vững ở vị trí hiện tại.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Tuất

Tuất đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, hạnh phúc gia đình. Cân đối thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình là những gì bạn cần lưu tâm kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống, vì quá căng thẳng mà quyết định sai lầm.

Tử vi thứ Ba ngày 19/1/2021 của Hợi

Tài lộc đỏ chót như son nên Hợi sẽ có tử vi ngày mới ngập trong nhung lụa. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Hợi cũng đếm tiền sái tay. Buổi sáng may mắn, buổi trưa vượng phát, buổi tối nằm duỗi mà ăn là lá số tử vi ngày mới của Hợi.

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