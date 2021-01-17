Nửa cuối tháng 1/2021: Hờn đỏ mắt với 3 con giáp nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt tiền, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 17/01/2021 07:25

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ đếm tiền sái tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể trong nửa cuối tháng 1/2021.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, nửa đầu tháng 1 không mấy thuận lợi nhưng nửa cuối tháng lại giúp 3 con giáp may mắn này vươn mình làm đại gia, muốn nghèo cũng không được. 

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 Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền ùa vào két, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu và sống dĩ hòa vi quý. Không tranh quyền đoạt lợi, không dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai mà chỉ đi lên từ chính thực lực của mình nên con giáp may mắn này có sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, trong nửa cuối tháng 1 Hợi sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền ùa vào két, muốn khổ cũng không được. 

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Ngọ sẽ được hái trái ngọt với tình tiền như ý, hỷ sự lâm môn, cả năm ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời, có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sớm gặt hái thành công chốn thương trường. Công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh chính là phúc lộc Ngọ xứng đáng nhận được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Ngọ sẽ được hái trái ngọt với tình tiền như ý, hỷ sự lâm môn, cả năm ngập trong phú quý. 

con giap may man 3
Trong ba tháng tới con giáp giàu có này sẽ gặp được nhiều phước lành, cuộc sống thịnh vượng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mạnh mẽ, kiên định và khá kín tiếng nên Thìn có rất ít bạn. Thế nhưng, bạn bè của Thìn đều là người vô cùng tử tế, sẵn sàng giúp đỡ họ mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khốn khó, cơ cực.

Nửa đầu tháng 1 liên tục bị tiểu nhân hãm hại, thế nhưng nửa cuối tháng 1 nhờ có quý nhân tương trợ nên kẻ xấu dù muốn cũng chẳng thể làm gì con giáp may mắn này. Nhờ vậy, trong ba tháng tới con giáp giàu có này sẽ gặp được nhiều phước lành, cuộc sống thịnh vượng bất ngờ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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