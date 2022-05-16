Tử vi thứ Ba 17/5/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ bay cao bay xa nhờ được Thiên Ấn chiếu mệnh, Thìn - Hợi tình khí thất thường, dễ bị ganh ghét đố kỵ

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý hãy tỉnh giấc, đây chính là lúc bạn nên cắt đứt hoàn toàn với quá khứ đau buồn để bản thân được chữa lành và tiếp tục bước tiếp. Bạn đang tự cho người khác quyền định đoạt niềm vui, nỗi buồn của mình rồi đấy.

Thiên Tài ghé thăm mang lại may mắn cho người tuổi Tý, nhờ đó bạn có nhiều thông tin hơn về khoản đầu tư mà bản thân đang cần tìm hiểu. Không những thế, có những người nhận được lời khuyên vô cùng sâu sắc từ người có kinh nghiệm.

Thứ Ba, ngày 17/5, tuổi Sửu dù không làm gì nên tội nhưng vẫn bị họa giáng xuống đầu. Có thể việc xoay chuyển tình hình lúc này vẫn là vô cùng khó khăn nhưng đừng ngại tìm giải pháp hoặc nhờ tới sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm nhé.

Có vẻ như tuổi Sửu đang gặp ngăn trở bởi Tỷ Kiên nên bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra mọi quyết định ngày hôm nay. Chính vì sự thiếu quyết đoán, bạn không dễ dàng biết mình cần phải làm gì. Vậy thì đây là ngày mà bạn không nên vội vàng, hấp tấp nhé. Hãy chậm lại mà thôi.

Tuổi Dần

Lục Hợp giúp tuổi Dần thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, bạn sẵn sàng mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận sự tương tác ngày hôm nay. Cũng nhờ thế mà bạn có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề đang khiến mình đau đầu.

Chính Ấn hỗ trợ cho các ý tưởng của tuổi Dần được bay cao, bay xa. Đôi khi, cuộc sống trở nên rõ ràng, sáng tỏ và khiến cho bạn không còn gì để băn khoăn, vướng mắc nữa. Thế nên đây là ngày để bạn giác ngộ và tìm được hướng đi hợp lý cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp hối thúc tuổi Mão độc thân mở lòng mình hơn, bạn sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Bạn tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như tuổi Mão mong đợi, vì thế khi đối mặt với Thiên Quan thì tuổi Mão cần phải mạnh mẽ, đừng chùn bước. Lúc này bạn nên tập trung để giải quyết chúng cho ổn thỏa, thay vì quay lưng trốn chạy và rồi mệt mỏi hơn trong ngày tiếp tới.

Tuổi Thìn

Hôm nay, ảnh hưởng của Kiếp Tài nên tuổi Thìn cảm thấy không hài lòng về cách hành xử của một người nào đó. Sự nghi ngờ, mâu thuẫn càng tăng cao khi bạn thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên người này phạm lỗi với bạn.

Có những ảnh hưởng không tốt về sức khỏe trong giai đoạn này do đó bản mệnh chớ chủ quan. Nhất là khi thời tiết thay đổi, nếu sức đề kháng yếu sẽ dễ khiến bản mệnh ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm để dưỡng sức đấy nhé.

Tuổi Tỵ

Chính Quan giúp tuổi Tỵ tỉnh táo hơn, giúp bạn nhận ra rằng nếu quan điểm tích cực sẽ đem đến cho bạn một ngày tích cực, và ngược lại. Thế nên, việc bạn chọn ngày hôm nay diễn ra như thế nào cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy.

Hôm nay bản mệnh dễ bị lao đao vì những mối quan hệ của bạn đang có vẻ xào xáo. Những cặp đôi chỉ vì thiếu sự tin tưởng mà xảy ra cãi vã hoặc trở nên lạnh lùng, xa cách vào lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, khi tuổi Ngọ cố gắng để gây ấn tượng đặc biệt với một nhân vật đặc biệt nào đó, và tuyệt vời là bạn có thể làm điều đó mà không gặp khó khăn gì. Cơ hội của bạn đã đến rồi đấy nhé!

Nhờ có Thiên Ấn mà dường như tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn để thoát ra khỏi những khuôn khổ, rào cản, bạn như cánh bướm có thể tung bay và tung cánh nơi chân trời mới. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội của mình khi bạn là con giáp thông minh luôn nắm bắt vấn đề một cách rất nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Nhờ Chính Quan mà tuổi Mùi có thể giải quyết mọi việc rõ ràng ngày hôm nay, nhờ đó mà bạn sẽ không cần phải đau đầu thêm nữa. Đây là ngày để đi tìm đáp án cho mọi vấn đề khiến bạn đang thắc mắc, trăn trở đấy.

Tuổi Thân

Thương Quan khiến cho tuổi Thân trở nên dễ nóng nảy hơn bao giờ hết. Đừng để bản thân vướng vào những tranh cãi, giải pháp dễ dàng hơn chính là không để mình bị liên quan đến chúng. Vậy thì bạn còn chần chờ gì vậy.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn rất nhiều cho chuyện tình cảm của con giáp tuổi Thân trong ngày này. Hôm nay là lúc hiếm hoi người ấy muốn lắng nghe bạn, do đó nhớ tìm cách để chia sẻ, nói ra lòng mình một cách thẳng thắn. Khi hiểu nhau hơn thì những xung đột cũng sẽ được giảm bớt trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thực Thần mang tới cuộc sống tươi vui nên tuổi Dậu đang trở nên dễ thương hơn, cởi mở và rõ ràng hơn với mọi người xung quanh, chính vì thế bạn thực sự được yêu quý. Đây là ngày để tìm kiếm các mối quan hệ và cho mọi người thấy bạn đáng yêu thế nào.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn lạc quan, vui vẻ nhờ đó mà sức khỏe của bạn được cải thiện. Thế nên đừng ngạc nhiên khi rất nhiều ánh mắt dõi theo bạn nhé.

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất đừng tự hại mình bằng những giáo điều. Vỏ bọc mà bạn đang ngụy tạo để đánh lừa thế giới bên ngoài cần được buông bỏ. Đây cũng là cánh cửa duy nhất để bạn gần gũi hơn với những người bạn yêu mến.

Kiếp Tài giúp người tuổi Tuất nhận ra rằng có những việc mà không thể lúc nào bạn cũng ngay lập tức tìm ra đáp án, vì thế đừng tự gây áp lực cho mình và làm cho mình mệt mỏi. Hãy vui với hiện tại và tất cả những gì bạn có, thế là đủ rồi.

Tuổi Hợi

Do Tỷ Kiên nên người tuổi Hợi bỗng trở nên ích kỷ hơn, một chuyện vặt vãnh cũng đủ khiến bạn nói đi nói lại cả ngày khiến người ta cảm thấy khó chịu, gây căng thẳng cho mối quan hệ. Bản mệnh nên lưu tâm trong việc chọn những gì để nói hoặc không nên nói ra.

Hôm nay bản mệnh cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thì bạn cũng cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt thích hợp cũng như ăn uống lành mạnh, dùng các món ăn tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.