Sau ngày 16/5, vận khí dâng cao, tiểu nhân đầu hàng, 3 con giáp được thế nước đẩy thuyền lên, tha hồ vùng vẫy đón lộc về nhà, tay trái ôm trọn hỷ sự, tay phải cá kiếm bạc vàng

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 23:52

Sau ngày 16/5, 3 con giáp may mắn được thế nước đẩy thuyền lên, tha hồ vùng vẫy đón lộc về nhà, tay trái ôm trọn hỷ sự, tay phải cá kiếm bạc vàng.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh của bản thân để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. So với những con giáp khác, trước khi gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, tuổi Tỵ đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở. 

Tử vi học có nói, sau ngày 16/5, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn. Công việc có những bước tiến triển tích cực, có thể sẽ thăng quan tiến chức hoặc sẽ được tăng lương trong tương lai. 

Sau ngày 16/5, vận khí dâng cao, tiểu nhân đầu hàng, 3 con giáp được thế nước đẩy thuyền lên, tha hồ vùng vẫy đón lộc về nhà, tay trái ôm trọn hỷ sự, tay phải cá kiếm bạc vàng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sau ngày 16/5, những người tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, sống tình cảm và luôn tốt bụng, thích giúp đỡ những người xung quanh, nhờ vậy mà luôn có quý nhân phù trợ. So với những con giáp khác, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn.

Kể từ sau ngày 16/5, tuổi Hợi sẽ nhận được hỷ sự, tin tức này có thể giúp họ thăng hoa bất ngờ, những năm tháng về sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Cũng trong giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ giải quyết được những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tìm được hướng đi mới, giúp công việc khởi sắc.

Sau ngày 16/5, vận khí dâng cao, tiểu nhân đầu hàng, 3 con giáp được thế nước đẩy thuyền lên, tha hồ vùng vẫy đón lộc về nhà, tay trái ôm trọn hỷ sự, tay phải cá kiếm bạc vàng - Ảnh 2
Kể từ sau ngày 16/5, tuổi Hợi sẽ nhận được hỷ sự, tin tức này có thể giúp họ thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, những người tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy, họ không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở. 

Bước sang ngày 16/5, công việc tuổi Tý có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới. Ngoài ra, con giáp may mắn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tự nguyện giúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. 

Sau ngày 16/5, vận khí dâng cao, tiểu nhân đầu hàng, 3 con giáp được thế nước đẩy thuyền lên, tha hồ vùng vẫy đón lộc về nhà, tay trái ôm trọn hỷ sự, tay phải cá kiếm bạc vàng - Ảnh 3
Bước sang ngày 16/5, công việc tuổi Tý có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cổng trời rộng mở, cơ hội ùa về, 3 con giáp đón ngày 19/5 trong giàu sang thịnh vượng, công danh tròn đầy, gia đạo viên mãn, tài chính phủ phê

Cổng trời rộng mở, cơ hội ùa về, 3 con giáp đón ngày 19/5 trong giàu sang thịnh vượng, công danh tròn đầy, gia đạo viên mãn, tài chính phủ phê

3 con giáp may mắn đón ngày 19/5 trong giàu sang thịnh vượng, công danh tròn đầy, gia đạo viên mãn, tài chính phủ phê.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tâm linh tử vi tử vi ngày 16/5 tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 53 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 23 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể