Tử vi thứ 5 (2/06), Phúc Tinh soi sáng, Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp sau ban bạc vàng, tiền tài danh phận tới tấp ập đến, vận phất lên "như diều đón gió"

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai.

Tử vi thứ 5 (2/06), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà họ đặt ra cho mình. Họ rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa.

Được Thực Thần trợ mệnh nên những bạn làm công chức hoặc làm nghề tự do, có thêm nghề tay trái sẽ gặp thuận lợi. Thứ 5 mà gặp khách thì nên khéo léo một chút, người ta sẽ đem lại cho bạn nhiều tin vui hoặc cơ hội tuyệt vời để phát triển.

Tuổi Mùi lên như diều gặp gió khi có Chính Quan đến trợ vận. Bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình, không gian phát triển vô cùng rộng mở. Đặc biệt là những người đang chờ tin tức từ thi cử, xin việc thì sắp có tin vui lớn.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa.

Người tuổi Mão có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn vào thứ 5 (2/06) này. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến.

Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Mão có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Về sự nghiệp, Mão càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó.

Về tài lộc, Mão có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.