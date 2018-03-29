Tử vi tháng 4/2018 âm lịch: 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG

Tâm linh - Tử vi 29/03/2018 05:30

Đây là 3 con giáp có tài vận rực rỡ, nhanh chóng giàu sang trong tháng 4/2018 âm lịch.

Tuổi Thìn

Tử vi của người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch này rất hanh thông, suôn sẻ. Nếu có khó khăn thì nhờ sự khôn khéo của họ, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa.

Tiền tài rất vượng, đầu tư có doanh thu nhiều, nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Làm ăn kinh doanh trong tháng này cũng rất suôn sẻ, lợi nhuận dồi dào.

Tình duyên của con giáp này trong tháng 4 cũng rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ, có thể gặp nhiều nhân duyên phù hợp. Ai có gia đình rồi sẽ rất hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái. Sức khỏe ổn định, nhưng cần chú ý khi ra ngoài, lái xe, cẩn thận tai nạn không hay.

Tử vi tháng 4/2018 âm lịch: 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG - Ảnh 1
Tử vi của người tuổi Thìn trong tháng 4 âm lịch này rất hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Dậu có quý nhân Tam Hợp phù trợ, gặp chuyện khó khăn gì cũng dễ vượt qua. Sự nghiệp có sự cạnh tranh nhưng là dấu hiệu tích cực, là động lực để họ càng cố gắng hơn.

Tiền tài ngày một khởi sắc. Buôn bán, kinh doanh hay đầu tư thì nên cẩn thận, lợi nhuận sẽ không hề ít. Do đó, con giáp này nên mạnh dạn đầu tư, kiên nhẫn sẽ gặt hái thành công nhất định.

Trong tháng này, gia đạo rất viên mãn, vợ chồng hạnh phúc, đã đến lúc tính chuyện con cái. Quan hệ cha mẹ và con cái cũng tốt hơn, không gặp nhiều mâu thuẫn như trước.

Sức khỏe của người tuổi Dậu cần chú ý ăn uống điều độ, đừng vì sợ tăng cân mà nhịn ăn. Họ cũng cần đề phòng bệnh cảm, đau mắt đỏ…

Tử vi tháng 4/2018 âm lịch: 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG - Ảnh 2
Trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Dậu có quý nhân Tam Hợp phù trợ, gặp chuyện khó khăn gì cũng dễ vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tháng 4/2018 âm lịch, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện, quý nhân là nữ mệnh. Sự nghiệp có bước phát triển tốt, sẽ có khó khăn nhưng họ sẽ càng có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn.

Trong tháng này, người tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tiền tài càng nhiều. Kinh doanh có nhiều chuyển biến tốt. Dù là kinh doanh dạng nhỏ hay lớn đều rất bận rộn, nhiều đơn hàng, doanh thu ngày càng nhiều. Dù vậy, họ nên cẩn thận người vay mượn tiền, không khéo bị mất tiền.

Tử vi tháng 4/2018 âm lịch: 3 con giáp KIẾM TIỀN BẠC TỶ, GIÀU CÓ KHÔNG TƯỞNG - Ảnh 3
Trong tháng 4/2018 âm lịch, vận thế của người tuổi Tuất rất tốt, có quý nhân giúp sức mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tuất có thể đi du lịch hay công tác xa vào tháng này. Họ nên giữ gìn sức khỏe, cẩn thận trong đi đứng, cẩn thận gặp tai nạn nguy hiểm tính mạng.

Tình duyên là chuyện khó biết trước. Do đó, cứ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, thay vì tránh né. Nếu còn tình cảm, hãy cho mình và đối phương cơ hội. Còn không, hãy giải thoát cho cả hai để có một bắt đầu mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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