Tử vi ngày mai, thứ Năm 9/5/2024: Dậu cập bến giàu sang, Mùi việc gì cũng thuận, Tuất tài vận vượng phát

Tâm linh - Tử vi 08/05/2024 16:33

Theo tử vi, 3 con giáp này được dự đoán có thể gặp rất nhiều may mắn, công việc lẫn cuộc sống hanh thông thuận lợi.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm 9/5/2024, tuổi Dậu không nên giải quyết những công việc quá quan trọng. Bản mệnh nên bình tĩnh để có thể dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn cho các dự định tương lai.

Ngoài ra, con giáp này cũng không nên để mình bị kích động bởi lời nói của người ngoài. Chỉ có chính bản mệnh mới hiểu rõ vị trí của mình ở hiện tại, hãy có cách giải quyết vấn đề linh hoạt, như vậy bản mệnh mới nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay, hướng Đông Nam và hướng Tây là những hướng đi tốt cho bản mệnh

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tử vi ngày mai, thứ Năm 9/5/2024: Dậu cập bến giàu sang, Mùi việc gì cũng thuận, Tuất tài vận vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Bước sang tháng 5/2024, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có nguồn năng lượng dồi dào lại được quý nhân phù trợ nên công việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Tuổi Mùi là người giỏi nắm bắt cơ hội, có sự nhạy bén, khả năng làm việc tốt nên chắc chắn gặt hái được thành quả tốt đẹp trong công việc.

Trong chuyện kiếm tiền, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn. Bản mệnh có thể nhận được nguồn lợi bất ngờ từ việc đầu tư, quản lý tài chính. Tốc độ kiếm tiền của con giáp này sẽ nhanh hơn, không còn chậm chạp, ì ạch như giai đoạn trước. Không những thế, người tuổi Mùi độc thân còn gặp được người mình thích. Người có cặp có đôi có mối quan hệ ngọt ngào, bền chặt.

Tử vi ngày mai, thứ Năm 9/5/2024: Dậu cập bến giàu sang, Mùi việc gì cũng thuận, Tuất tài vận vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chịu khó hoàn thành mục tiêu do cấp trên đề ra.  

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Tuất thay đổi tư duy mới, nhằm tạo ra giá trị thực cho bản thân. 

Công việc: Người tuổi Tuất khá tích cực trong việc kiểm soát tình huống. 

Tình cảm: Chuyện tình cảm, Tuất không thích ai tác động đến người mình yêu thương. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, giỏi nắm bắt tình huống, từ đó thoải mái chi tiêu rõ ràng. 

Sức khoẻ: Luôn biết cách làm mới chính mình, không để cơ thể quá mệt mỏi.    

Tử vi ngày mai, thứ Năm 9/5/2024: Dậu cập bến giàu sang, Mùi việc gì cũng thuận, Tuất tài vận vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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