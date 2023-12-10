Tử vi ngày 29/10, 30/10 âm lịch: Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 10/12/2023 17:52

Trong ngày 29/10, 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn này có cuộc sống cực kỳ viên mãn, hạnh phúc dư dả, không có việc muộn phiền.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng trời sinh vô cùng thông minh, cầu tiến nhưng lại hay bị tiểu nhân quấy phá. Tử vi có nói, trong ngày 29/10, 30/10 âm lịch, tuổi Thìn sẽ vô cùng thăng hoa viên mãn, cuộc sống diễn ra như ý tốt đẹp.

Thìn sẽ gặt hái đại lộc, ôm tiền tỷ về nhà. Đặc biệt, nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi ngày 29/10, 30/10 âm lịch: Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong số những con giáp may mắn trong ngày 29/10, 30/10 âm lịch. Con giáp không cần lo lắng cơm ăn áo mặc, luôn có cuộc sống dư dả, sung túc hạnh phúc. Trong thời gian này, họ có phúc khí dạt dào mà họ cũng luôn tỏa ra nhiều nguồn năng lượng tích cực dễ dàng thành công.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng thăng quan phát tài, tăng lương tăng bổng cuộc sống thăng hoa viên mãn ít ai sánh bằng. Lời khuyên cho người tuổi Ngọ là hãy tận dụng thời cơ này để tạo dựng sự nghiệp của mình.

Tử vi ngày 29/10, 30/10 âm lịch: Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi nhận thấy, trong ngày 29/10, 30/10 âm lịch, người tuổi Tị đón đường tài lộc bừng sáng, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh thì đều không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cơ hội tới tấp, bản mệnh chỉ cần tập trung và tranh thủ cơ hội thì chẳng phải lo lắng về vấn đề làm giàu.

Những chú Rắn cần phải đẩy mạnh đầu tư thêm vào công việc kinh doanh, đừng để lỡ mất cơ hội bởi không phải lúc nào vận may cũng ở bên cạnh bạn. Có thể sẽ có những vấn đề phát sinh nhưng bản mệnh hoàn toàn đủ khả năng để giải quyết. Trải qua khó khăn rồi những điều tốt đẹp sẽ chờ đón bạn phía trước.

Tử vi ngày 29/10, 30/10 âm lịch: Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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