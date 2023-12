Bên cạnh đó, tử vi có nhắc nhở con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kĩ khi cho vay mượn tiền bạc.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 15/12/2022 có Thủy tương phụ trong ngũ hành. Đặc biệt những người sinh vào ngày có Kim, Kim sinh Thủy, vận thế có sự biến chuyển, từ khó khăn bỗng trở nên thuận lợi, thoát khỏi nghịch cảnh. Đó là lý do tới đây, người thuộc con giáp này có thể đạt được thu hoạch bất ngờ.

Do bản mệnh có thể được Thần Tài phù hộ vào cuối năm nay, Thiên Tài đặc biệt hanh thông nên người tuổi Mùi có thể gặp nhiều may mắn, tài khí tăng tiến, nếu may mắn còn gặp được quý nhân giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đó, họ có đủ tài nguyên để vượt qua những khó khăn của giai đoạn trước, giúp gia tăng và mở rộng các nguồn thu nhập, cuộc sống sung túc hơn. Nếu đưa ra những quyết định sáng suốt, có thể, lợi nhuận thu về còn vượt qua cả tiền lương chính thức.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 15/12/2022 là thời điểm người tuổi Thìn có cơ hội bứt phá vươn lên. Có rất nhiều yếu tố thuận lợi giúp cho bạn có thể tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống hay trong công việc. Nếu đã vạch ra cho mình mục tiêu và đích đến thì đây chính là lúc mà bạn đạt được nó. Trong tương lai, cả công việc và sự nghiệp của con giáp đều trôi chảy.

Thêm nữa, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người xung quanh nên được giao cho nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Không chỉ vậy, bạn là người cởi mở, lạc quan nên luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Xét về tài lộc, tuổi Thìn có nhiều thời cơ để mở rộng quan hệ khách hàng. Vì vậy mà công việc làm ăn rất thuận lợi giúp bạn có tiền mua nhà, mua xe.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm