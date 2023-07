Tử vi năm 2023: Trời ban điềm lành, 3 con giáp này phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két

Tuổi Ngọ

Cá tính, bản lĩnh và có khả năng sáng tạo hơn người nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Ngọ đã được cấp trên đánh giá cao. Vậy nên, càng chăm chỉ siêng năng Ngọ càng có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Trong năm 2023, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể. Đã giàu lại càng sang, đã sung sướng lại càng an nhàn, thêm phúc thêm phần chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.