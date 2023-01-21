Tử vi năm 2023: Trời ban điềm lành, 3 con giáp này phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két

Tâm linh - Tử vi 21/01/2023 09:21

Trong năm 2023, những con giáp may mắn này sẽ nhận được lộc lớn, nếu không thành đại gia cũng có tiền vàng ngập két, cứ thế mà đổi đời.

Tuổi Ngọ

Cá tính, bản lĩnh và có khả năng sáng tạo hơn người nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Ngọ đã được cấp trên đánh giá cao. Vậy nên, càng chăm chỉ siêng năng Ngọ càng có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập được cải thiện đáng kể.

Trong năm 2023, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể. Đã giàu lại càng sang, đã sung sướng lại càng an nhàn, thêm phúc thêm phần chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

Tử vi năm 2023: Trời ban điềm lành, 3 con giáp này phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công danh, sự nghiệp và tình duyên của người tuổi Thìn sẽ đỏ chót như son trong năm 2023. Càng hăng say làm việc, cống hiến hết mình Thìn càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh, mở rộng quy mô thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn đổi đời. Đắc tài đắc lộc, túi cứ vơi lại đầy, càng chăm chỉ càng giàu ú ụ là những gì con giáp giàu có này nắm chắc trong tay.

Tử vi năm 2023: Trời ban điềm lành, 3 con giáp này phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài năng, bản lĩnh và cực khôn ngoan nên dù sinh ra trong nghèo khổ Thân vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình để làm giàu. Vì biết trước biết sau, có tham vọng nên khó khăn gian khổ đến mấy cũng không thể làm Thân chùn chân mỏi gối.

Làm chơi hưởng thật, phúc lộc song toàn, tiền của chất đống là lộc trời cho Thân trong năm 2023. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám mạo hiểm thì mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp may mắn nhất thời gian này.

Tử vi năm 2023: Trời ban điềm lành, 3 con giáp này phúc lớn mệnh dày, tài lộc đầy tay, không thành đại gia thì tiền vàng cũng chất ngập két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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