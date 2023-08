Tử vi hôm nay, thứ 5 ngày 18/8, ý Trời đã định, 3 con giáp được 'Thiên Tài độ mệnh', gặp thời gặp vận, may mắn liền tay, nhận ngay núi tiền lộc, lười chảy thây mà vẫn giàu sang vô đối

Vận thế của Dần thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Hôm nay, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Tử vi nói rằng thời vận của tuổi Dần từ hôm nay, cuộc đời của con giáp này như bước sang một trang mới. Người tuổi Dần hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ trong thời gian tới.

Tử vi 12 con giáp cho biết, vận may của người tuổi Sửu tăng lên đáng kể. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Thời điểm này, Sửu gặp gió to, trúng lớn, mọi vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc vô cùng vượng phát, giúp con giáp này kiếm được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Sửu sẽ có quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng hanh thông, mưu cầu giàu sang, tài lộc về mọi mặt hưng vượng, hưởng vinh hoa phú quý vô tận.

Người tuổi Sửu gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn. Người tuổi này có ước mơ, hoài bão, muốn gây dựng cuộc sống sung túc, đủ đầy. Con giáp tuổi Hợi cũng rất tốt bụng, lương thiện, đi đâu cũng có người yêu mến, giúp đỡ.

Theo tử vi, hôm nay được cho là khoảng thời gian rất đáng mong chờ cho tuổi Hợi. Con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn trong thời gian này và đây là thời điểm tuyệt vời để Hợi biến khả năng của bản thân thành tiền bạc, tận hưởng 1 cuộc sống đủ đầy.

Vận số người tuổi Hợi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt, từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Hợi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Vận số người tuổi Hợi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.