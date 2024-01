Tử vi hôm nay (28/11 âm lịch), 3 con giáp lên hương vùn vụt, tiền của và vận may thay nhau kéo về nhiều không đếm xuể

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người thông minh, hóm hỉnh và tài giỏi. Chính vì vậy mà học rất dễ thu phục lòng người. Bước sang ngày 28/11 âm lịch, các sao may mắn đã chiếu mệnh giúp con giáp này luôn gặp vận may. Vốn dĩ tuổi Tỵ luôn nỗ lực, chăm chỉ trong công việc. Nay có thêm chút may mắn giúp họ thu về nhiều lợi nhuận, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh vốn được khách hàng yêu mến, nay lại được khách truyền tai nhau tìm đến đông hơn khiến công việc thu lợi gấp 2, 3 lần. Trong công việc thường ngày của tuổi Tỵ cũng có nhiều tiến triển thuận lợi. Tuổi Tỵ nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp, sự kính trọng của lãnh đạo nên dễ thăng quan tiến chức.