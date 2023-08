Tử vi hôm nay (16/8/2022), 3 con giáp được lòng Thần Tài, đón đầu tài lộc, vận may mỉm cười, hốt vàng hốt bạc, tiền vơi lại đầy, trữ đầy cả két, bất ngờ thăng hoa phát tài

Dù có gặp bất cứ vấn đề gì, cong giáp này cũng có thể dễ dàng vượt qua được do thần may mắn ưu ái, soi chiếu. Trong công việc, do phát huy, thể hiện được tài năng xuất chúng của mình nên Tý tạo được bước đột phá mới, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai.

Hôm nay là ngày may mắn nối tiếp may mắn của người tuổi Mùi. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công. Sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Mùi cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

Người tuổi Tý làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Do gặp được thời vận và có được quý nhân giúp đỡ nên vận thế chuyển biến khả quan. Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Mùi cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều dễ dàng vượt qua. Đặc biệt, chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội thì có thể "một bước lên trời" trong sự nghiệp và nhanh chóng trở thành "phú ông, phú bà giàu có.

Quý nhân giúp đỡ, cùng với sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Mùi có thể kiếm tìm được những cơ hội đầu tư, kinh doanh phát tài mang lại những khoản lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm những khoản tích lũy của con giáp này.

Dưới sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân, người tuổi Mùi cho dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng đều dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu được trời sinh có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng con giáp này không bao giờ đầu hàng trước số phận.

Tháng 8 là tháng mà tài vận của Dậu cũng tăng lên đáng kể, nhưng đặc biệt là đúng vào hôm nay (16/8) là khoảng thời gian may mắn nhất trong tháng. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc Dậu nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn.

Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu luôn có vận may khiến người khác phải ghen tỵ. Người khác thường thấy tuổi Dậu chỉ thích vui chơi, hưởng thụ, lười làm nhưng không bao giờ thấy họ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, hết tiền. Lý do là do vận quý nhân của Dậu mạnh. Dậu luôn trung thành với một quan niệm sống rõ ràng là “có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng”. Đó là lí do, khi gặp khó khăn, Dậu sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ hết mình của người khác.

Đây là lúc Dậu nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.