Tử vi dự đoán 5 ngày cuối tháng 7 âm lịch, chỉ 3 con giáp này có cơ may hưởng số đỏ Thần Tài, tung cánh thăng tiến như công như phượng, tiền tài chạm nóc, giàu sang chạm đỉnh

Tuổi Sửu

Nếu như thời gian trước, người tuổi Sửu bị sao xấu chiếu mệnh nên gặp nhiều khó khăn, thì chỉ cần chờ đến 5 ngày cuối tháng 7 âm lịch, họ có thể thở phào nhẹ nhõm khi sự nghiệp của họ ngày càng xuôi chèo mát mái và có nhiều thành tựu đáng kể hơn.

Tử vi học có nói, thời gian này tuổi Sửu có được nhiều lộc phần lớn là do họ may mắn gặp được quý nhân trợ giúp, đưa lối dẫn đường. Những người này đa phần đều là bạn bè của họ, do đó, tuổi Sửu càng nên biết trân quý những người đã giúp đỡ họ. Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm kinh doanh rất dễ vượng phát. Hãy biết khai thác các thông tin từ mạng lưới của mình, điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn cho họ.