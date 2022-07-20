Tử vi dự đoán 2 ngày tới (21-22/7), 3 con giáp được sao Tinh Tú chiếu mệnh tình tiền, danh vọng đều viên mãn, vàng bạc, tiền tài không thiếu, thoải mái chi tiêu

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 11:42

Tử vi trong 2 ngày tới có những con giáp cực kỳ may mắn làm đâu trúng đó giàu có thăng quan, ai cũng phải nể phục.

Tuổi Dậu

Thời gian sắp tới đây, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Đặc biệt kể từ 2 ngày tới trở đi thì vận trình có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của con giáp này khiến những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Đến cuối tháng những người tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tin kiến nghị một mức lương cao hơn hoặc một vị trí cao hơn trong tập thể. Nhờ đó là lương bổng cũng tăng lên đáng kể khiến người tuổi Mùi càng thêm phần giàu có, viên mãn.

Tử vi dự đoán 2 ngày tới (21-22/7), 3 con giáp được sao Tinh Tú chiếu mệnh tình tiền, danh vọng đều viên mãn, vàng bạc, tiền tài không thiếu, thoải mái chi tiêu - Ảnh 1
Thời gian sắp tới đây, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ ngày càng cải thiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đối với người tuổi Thân, không thử thách khó khăn nào có thể làm chùn bước họ. Họ là những chú Khỉ năng động, tự tin, không ngại ngần đối mặt với thử thách. Bước sang 2 ngày tới, nhờ có Chính Tài nâng đỡ, tuổi Thân sẽ đạt được thành công xứng đáng.

Cụ thể, theo tử vi, đây là khoảng thời gian con giáp này vượng đường tài lộc. Được lộc trời ban, con giáp này may mắn hơn trong vận trình, dễ gặp nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội kiếm tiền khiến người khác phải bất ngờ. 

Nhìn chung, vận trình của người tuổi Thân rất thuận lợi, chỉ cần nhớ không nên thấy may mắn mà chủ quan, mạo hiểm quyết định.

Tử vi dự đoán 2 ngày tới (21-22/7), 3 con giáp được sao Tinh Tú chiếu mệnh tình tiền, danh vọng đều viên mãn, vàng bạc, tiền tài không thiếu, thoải mái chi tiêu - Ảnh 2
Nhờ có Chính Tài nâng đỡ, tuổi Thân sẽ đạt được thành công xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cũng là một trong những con giáp phát tài trong 2 ngày tới, người tuổi Ngọ khiến người khác không thể không trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của bạn ở thời điểm này.

Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

 

Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ.

Tử vi dự đoán 2 ngày tới (21-22/7), 3 con giáp được sao Tinh Tú chiếu mệnh tình tiền, danh vọng đều viên mãn, vàng bạc, tiền tài không thiếu, thoải mái chi tiêu - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ khiến người khác trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của bạn ở thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Nhật nguyệt báo hiệu điều may: Trong hôm nay (20/7), trời cao ban lộc, đố ai nhiều tiền hơn 3 con giáp này, tiền tài khởi sắc, đổi vận bất ngờ

Nhật nguyệt báo hiệu điều may: Trong hôm nay (20/7), trời cao ban lộc, đố ai nhiều tiền hơn 3 con giáp này, tiền tài khởi sắc, đổi vận bất ngờ

Tử vi hôm nay dự đoán có 3 con giáp nhiều tiền nhất ngày 20/7/2022 nhờ có sự che chở của Thần Tài, tha hồ hưởng lộc trời ban.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến