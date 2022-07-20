Tử vi dự đoán 2 ngày tới (21-22/7), 3 con giáp được sao Tinh Tú chiếu mệnh tình tiền, danh vọng đều viên mãn, vàng bạc, tiền tài không thiếu, thoải mái chi tiêu

Đặc biệt kể từ 2 ngày tới trở đi thì vận trình có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của con giáp này khiến những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Thời gian sắp tới đây, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Đối với người tuổi Thân, không thử thách khó khăn nào có thể làm chùn bước họ. Họ là những chú Khỉ năng động, tự tin, không ngại ngần đối mặt với thử thách. Bước sang 2 ngày tới, nhờ có Chính Tài nâng đỡ, tuổi Thân sẽ đạt được thành công xứng đáng.

Đến cuối tháng những người tuổi Dậu hoàn toàn có thể tự tin kiến nghị một mức lương cao hơn hoặc một vị trí cao hơn trong tập thể. Nhờ đó là lương bổng cũng tăng lên đáng kể khiến người tuổi Mùi càng thêm phần giàu có, viên mãn.

Cụ thể, theo tử vi, đây là khoảng thời gian con giáp này vượng đường tài lộc. Được lộc trời ban, con giáp này may mắn hơn trong vận trình, dễ gặp nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội kiếm tiền khiến người khác phải bất ngờ.

Nhìn chung, vận trình của người tuổi Thân rất thuận lợi, chỉ cần nhớ không nên thấy may mắn mà chủ quan, mạo hiểm quyết định.

Nhờ có Chính Tài nâng đỡ, tuổi Thân sẽ đạt được thành công xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cũng là một trong những con giáp phát tài trong 2 ngày tới, người tuổi Ngọ khiến người khác không thể không trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của bạn ở thời điểm này.



Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ.

Người tuổi Ngọ sẽ khiến người khác trầm trồ trước khả năng kiếm tiền của bạn ở thời điểm này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo