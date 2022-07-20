Dự đoán tử vi 10 ngày cuối tháng 7, những con giáp nhận "cơn mưa tài lộc", tiền tài nhiều như lá rụng mùa thu, sự nghiệp vẻ vang, sống đời đại gia, sung túc đủ đầy

10 ngày cuối tháng 7 tới đây, người tuổi Tỵ được Thần Tài phù hộ, tài lộc dồi dào nhất trong năm. May mắn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân.

Người tuổi Tỵ được biết đến là con giáp khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Bản chất bạn là người lạc quan, mạnh mẽ, tích cực và giàu ý chí vươn lên. Dù trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng con giáp này vẫn luôn giữ được tinh thần. Bạn mang nét tính cách hướng ngoại, cầu toàn, đôi khi tự làm khó chính mình và những người ở xung quanh mình.

Những người sinh năm Tuất sinh ra đã giỏi ăn nói, khôn ngoan, nhanh nhẹn. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng và nhạy cảm với thời cơ. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Tuất là họ không kiên định, không có chính kiến. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, con giáp này dễ bỏ cuộc. Không những thế, họ cũng không khéo trong việc quản lý tài chính. Họ kiếm được nhiều tiền nhưng cũng tiêu pha phung phí.

Người còn đi học thì việc học hành tấn tới, đạt được những thành tích khả quan. Có thể nói, thời điểm tới đây, người tuổi Tỵ có lộc tài tăng tiến, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng.

Tử vi cho biết 10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Tuất được Thần Tài chiếu cố nên tài vận ngày càng dồi dào. Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu sẽ ngày một chứng tỏ tài năng và trở thành một trong những cá nhân ưu tú trong tổ chức của họ.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng tìm được hướng đi mới cho công việc kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm của mình. Trải qua nhiều khó khăn, thất bại, người tuổi Tỵ sẽ đạt được mục tiêu mà mình hướng đến.

10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Tỵ sẽ đạt được mục tiêu mà mình hướng đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

10 ngày cuối tháng 7, tuổi dậu chính là con giáp may mắn nhất. Họ sẽ có những bước tiến dài trong sự nghiệp. Nhất là với những ai đã có một khoảng thời gian dài cố gắng không ngừng trong công việc hiện tại, giờ đây họ đã được nhận những đánh giá và thừa nhận đúng nhất về năng lực của mình, sự tín nhiệm của cấp trên đối với họ cũng ngày một vững chắc hơn.

Còn đối với nhiều người đang ấp ủ các dự định cho tương lai thì cũng sẽ có cơ hội để thực hiện nguyện vọng của mình. Tuổi dậu rất biết cách chuẩn bị cho các dự định, vì thế mà khi thay đổi môi trường làm việc và công việc, đối với họ là một khoảng trời mới để khám phá chứ hoàn toàn không có gì vất vả.

Nhờ vào sự chăm chỉ không ngừng nghỉ mà giờ đây khi nhìn lại người tuổi dậu đã tích được một khối tài sản không nhỏ. Họ sẽ có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc như mong đợi, xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

10 ngày cuối tháng 7, tuổi dậu chính là con giáp may mắn nhất. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo