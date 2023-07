Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, dù cuộc sống có như thế nào họ vẫn không ngừng lao động, luôn nỗ lực, cố gắng để tạo tài sản, của cải cho riêng mình. Trong từng giai đoạn, mỗi con giáp sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nhưng thời gian qua tuổi Sửu lại không được thừa hưởng sự ưu ái đó. Tuy nhiên, tuổi Sửu chưa bao giờ dựa vào vận may, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều tự do mình tạo ra.

Tử vi học có nói, một số con giáp sẽ “lên hương” trong những tháng cuối năm, đặc biệt là từ cuối tháng 1 này. Công việc của tuổi Sửu không những thuận lợi, may mắn mà bất kể kinh doanh hay làm việc gì cũng sinh lời gấp bội. Không những thế, cuộc sống tình cảm của tuổi Sửu vào cuối năm nay sẽ thăng hoa rực rỡ, tiền tình đầy đủ, tha hồ tận hưởng phúc đức đến hết năm sau.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 19/1/2023, vận rủi của người tuổi Tỵ đã dần dần biến mất. Vì nhiều việc vui kéo tới nên tuổi Tỵ luôn giữ được tinh thần thoải mái, vận khí tốt. Không chỉ công việc của bạn trôi chảy mà mối quan hệ xã giao cũng phát triển ổn định.

Với tuổi Tỵ đang độc thân thì đây còn là thời gian đào hoa của bạn, có khả năng cao gặp được người phù hợp. Nếu bạn có thể chủ động một cách khéo léo thì ngày “thoát F.A” sẽ không còn xa.

