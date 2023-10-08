Tử vi đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đủng đỉnh tài lộc, sa lưới Thần Tài, số đỏ bần bật, sự nghiệp rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 17:53

Tử vi dự đoán, đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn phước lộc đầy nhà, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Tuất

Dự đoán đầu tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận may mắn dồn dập trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đi vào quỹ đạo nên Tuất không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi.

Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sang một vài lĩnh vực mới mà mình đã nghiên cứu trước đó. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công, thu nhiều tài lộc.

Tử vi đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đủng đỉnh tài lộc, sa lưới Thần Tài, số đỏ bần bật, sự nghiệp rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, tinh tế nên nhận được sự yêu quý của mọi người. Tử vi có nói, đầu tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều cơ may trong công việc, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tài vận của Mão cũng vì thế mà trở nên hưng thịnh. Thu nhập của bản mệnh từ thời điểm này tăng đột biến giúp Mão tích lũy được một số vốn thuận tiện cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Vận trình đang lên, Mão đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm giàu.

Tử vi đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đủng đỉnh tài lộc, sa lưới Thần Tài, số đỏ bần bật, sự nghiệp rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân rất tốt vào đầu tháng 9 âm lịch. Cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Thân hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Tử vi đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp đủng đỉnh tài lộc, sa lưới Thần Tài, số đỏ bần bật, sự nghiệp rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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