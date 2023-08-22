Tử vi cuối tháng 8, Kiếp Tài nhập mệnh, 3 con giáp tiền chảy hết ra sông, kinh doanh đụng độ tiểu nhân, kế hoạch đình trệ

Theo dõi tử vi cuối tháng 8, bạn sẽ biết mình phải đối diện với những nguy cơ hoặc cơ hội gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống mà cuộc sống đặt ra.

Tuổi Sửu Tử vi cuối tháng 8, tuổi Sửu chịu tác động mạnh mẽ từ cục diện Tương Hại nên hôm nay được dự báo là một ngày hung vận của bạn khá lớn. Công việc gặp rắc rối khiến con giáp này phải đau đầu tìm cách giải quyết, khắc phục hậu quả. Tiểu nhân lại nhân cơ hội giở trò nhằm làm hạ uy tín của bạn. Hãy tự biết bảo vệ bản thân. Ngày này bạn cũng được nhắc nhở chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan đến tài chính. Rất có thể những rắc rối sẽ phát sinh từ chính những sai lầm của bạn. Đây là lúc mà bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết khi cần phải đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Bù lại, Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm vẫn đang duy trì được sự ổn định, bớt cho bạn ít nhiều nỗi lo. Vợ chồng đồng sức đồng lòng cùng vượt qua khó khăn. Với người độc thân, vận đào hoa tươi sắc, con giáp này có thêm những mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Ngày Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn được nhắc nhở cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ kẻo họa thị phi bất ngờ ập xuống khiến bản mệnh chẳng kịp trở tay. Mọi chuyện có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài bạn trông thấy, đừng dễ dàng tin tưởng ai mà trao đổi những thông tin mật của mình. Cuối tháng 8, bản mệnh có thể sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi nhưng kết quả thu về cũng chẳng được là bao. Càng những lúc như vậy, con giáp này cần kiên định, giữ vững lập trường của mình, đừng do dự không quyết thì mới mong có ngày đón thành công. Để làm được điều này, trước khi quyết định bất cứ việc gì, tuổi Thìn hãy tìm hiểu kỹ càng, xem xét mọi thông tin. Giữa lúc khó khăn bủa vây, cũng may con giáp này luôn có một người hiểu và đồng cảm với mình. Khi gặp khó khăn, trở ngại trong công việc hay cuộc sống, bạn luôn có người ấy ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin cho bạn tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, khiến công việc trở nên khó khăn, kế hoạch đình trệ. Dù vẫn luôn rất cẩn thận nhưng bạn vẫn khó để nhìn ra mọi chiêu trò mà kẻ đó thiết lập. Nếu là chuyện đã xảy ra rồi bạn cũng không nên than vãn quá nhiều, thay vào đó nên tập trung vào việc tìm cách khắc phục thì hơn. Thiên Quan cũng gây áp lực cho Ngọ trong việc kiếm tiền. Công cuộc kiếm tiền trở nên gian nan hơn rất nhiều, rất khó đạt được mức thu nhập như mong muốn. Con giáp này cũng có thể đưa ra những quyết định sai lầm khiến tiền bạc bị phung phí hoặc đổ tiền cho những mục đích chưa thật sự chính đáng ở thời điểm này. Bù lại, chuyện tình cảm tăng tiến rõ rệt nhờ ngũ hành tương sinh, có khả năng rất cao tuổi Ngọ sẽ gặp được một nửa của mình trong tình huống bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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