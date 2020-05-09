Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp nhiều rắc rối trong công việc vì bị tiểu nhân hãm hại. Những ý tưởng của bạn không được cấp trên ủng hộ, thậm chí còn bị chê bai. Xích mích với đồng nghiệp không hòa giải được khiến không khí làm việc của bạn vô cùng nặng nề.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh dự tính đường tiến, lui phù hợp để không gặp rắc rối lớn trong ngày.

Dần được sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình khá thuận lợi. Bạn kiếm được nhiều tiền, tiêu không hết trong ngày. Những dự án bạn đầu tư có lợi nhuận lớn giúp bản mệnh không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng phấn khởi, có tinh thần tập trung giải quyết nhiều dự án lớn.

Sửu cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại mất điểm trong mắt cấp trên. Vì bạn quá tin người nên sẽ gặp nhiều rắc rối, khó khăn trong việc nhận biết ai có ý xấu với mình. Sửu nên tinh tế và học cách từ chối những việc mình không thích để tránh việc bị lợi dụng lúc nào không hay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Mão

Chủ Nhật của Mão phải nói vượt ngoài mong đợi của bản thân. Bạn có nhiều cơ hội làm giàu vì nhờ sự thân thiện, nhiệt tình của mình. Mão có thể một mình giải quyết hết những vấn đề vướng mắc, vì vậy bạn được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Thìn

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Thìn hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Thìn hưởng lộc lớn ông trời ban tặng trong ngày Chủ Nhật. Hễ bước ra đường là lộc lá rơi trúng đầu, tiêu xài phủ phê trong một ngày khiến bạn vô cùng vui vẻ. Trong ngày, bạn gặp được nhiều điềm báo tốt đẹp, có thể thăng tiến trong tương lai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ gặp nhiều khó khăn hơn bản thân tưởng tượng. Thậm chí bạn còn bị những người thân thiết nhất hãm hại khiến vận trình vô cùng mệt mỏi, lao đao. Thế nên khi kết giao bạn mới nên thận trọng, đừng tin tưởng quá nhiều mà thiệt thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ quá tham lam, ôm đồm nhiều việc trong ngày nên bạn gặp phải họa lớn. Lời khuyên cho Ngọ nên tập trung lo lắng cho sức khỏe của mình. Bạn nên nghỉ ngơi điều độ. Thời gian này nên đi chùa, hành thiện tích đức để vượt qua được kiếp nạn. Trong ngày có thể bạn sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền, hãy kiểm soát cảm xúc để không nổi nóng vô cớ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Mùi mắc sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi mắc phải sai lầm lớn trong giao tiếp khiến người khác cảm thấy vô cùng khó chịu khi tiếp xúc với bạn. Vận trình của bạn không thuận lợi như bản mệnh mong muốn nên tinh thần sa sút trầm trọng. Mùi bị tiểu nhân cản đường nên sẽ xảy ra nhiều vấn đề khó khăn. Bạn nên tập trung để không ảnh hưởng đến công việc đang phụ trách.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, gặt hái được thành tựu lớn trong ngày. Bạn biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu thương giúp đỡ tận tình. Nhờ vậy khi gặp khó khăn, Thân không phải giải quyết một mình mà luôn có người giúp sức vượt qua dễ dàng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu không có được vận trình thuận lợi như bản thân mong muốn. Nhất là những người kinh doanh gặp phải nhiều chuyện buồn vì không tìm được khách hàng tiềm năng. Người làm công ăn lương bị cấp trên khiển trách vì chậm trễ công việc, không tập trung.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn có kẻ thứ ba chen vào khiến vận trình vô cùng lao đao. Tâm trạng của bạn trong ngày cũng không ổn định, buồn vui thất thường. Bạn thường xuyên mệt mỏi và không vui vì những chuyện xảy ra với mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/5/2020 của tuổi Hợi chú trọng ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Hợi chú trọng ăn nói trong ngày Chủ Nhật. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Vì vậy hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói đừng làm phật lòng người khác. Chỉ cần bạn chăm chỉ, mọi cơ hội tốt sẽ đổ về, tiền tiêu không hết, chẳng lo túng thiếu.

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