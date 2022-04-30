Tử vi Chủ Nhật, 1/5/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Thân tài chính thăng hạng, sức khỏe dồi dào, Sửu - Mùi bất an, chớ nên hấp tấp, vội vàng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý chớ nên ghen tị với thành công của bạn bè ngày hôm nay, đó là tính xấu khi Tỷ Kiên xuất hiện trong hôm nay. Khi họ thành công hơn bạn, hãy chúc mừng họ và lấy đó làm bài học, làm kinh nghiệm để học hỏi và noi theo. Như thế bạn mới có thể thành công được.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân nhờ đào hoa vượng mà có thể nhận được tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Bạn nhận được lời tỏ tình từ chính người mà bạn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Hai người có thể nên duyên đôi lứa từ lúc này.

Dường như mọi người rất để ý đến những điều mà tuổi Sửu nói ngày hôm nay với vẻ soi mói, bắt lỗi dưới sức ảnh hưởng không nhỏ của Thiên Quan. Thế nên hãy thận trọng trong từng điều bạn thốt ra, tránh để rơi vào trường hợp mọi người đánh giá bạn sai vì chính một lời nói thiếu cân nhắc nhé.

Ngũ hành xung khắc khiến bạn cảm giác bất an. Ai biết được tương lai sẽ mang đến điều gì?. Bạn cũng không là ngoại lệ, không thể biết ngày mai sẽ ra sao. Thế nên hãy ngừng lo lắng về những chuyện viển vông đi nhé.

Tuổi Dần

Xem Tử vi, nhờ có Tam Hội mà hôm nay người tuổi Dần nhận được nguồn động viên từ người thân, bạn bè. Nhờ đó dù có khó khăn nào trong ngày này bạn cũng sẽ sớm tìm được chỗ dựa, những lời an ủi cho mình.

Thương Quan là lời nhắc nhở cho những tuổi Dần sống liều lĩnh. Đây là ngày mà bạn cần phải kiểm tra thật kỹ mọi thông tin mà bạn có được. Nên tránh trường hợp thiếu cẩn trọng, khiến cho bạn không thu thập những thông tin đúng và giá trị, có thể ảnh hưởng đến kết quả công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thực Thần mang tới trải nghiệm thú vị cho tuổi Mão. Đôi khi, việc tận hưởng hành trình còn hay ho hơn là việc đón nhận kết quả. Thế nên hãy cố gắng để tận hưởng mọi cảm xúc thú vị mà hành trình mà bạn có mang lại. Chớ nên chỉ chạy theo cái đích cuối cùng mà thôi.

Mệnh chủ cần đặc biệt đến lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đừng quá để ý lời nói của mọi người hôm nay, có thể họ chỉ sơ sót mà thôi. Đặt nặng quá những lời ai đó thốt ra có thể khiến cho bạn bị tổn thương, chạm tự ái và có một ngày không vui vẻ chút nào.

Nhờ có Chính Quan mà người tuổi Thìn nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn trong ngày này. Với tinh thần trách nhiệm, làm việc có đầu có cuối đã giúp bạn ghi ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Chính Tài đang cho thấy nguồn thu nhập của con giáp tuổi Tỵ đang dần ổn định và có dấu hiệu tăng tiến lên mỗi ngày. Có thể cơ hội tăng lương tăng thưởng còn đến với bạn nữa, hãy nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra nhé.

Hôm nay các cặp vợ chồng có cơ hội làm mới tình cảm của mình, để tránh sự nhàm chán hai người hãy tìm tới những địa điểm mới, thú vị hơn để cùng nhau có những trải nghiệm hay ho, lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đừng đổ tất cả trứng vào một giỏ ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ có thể sai lầm. Hãy phân phối đều tiền bạc của bạn ra theo các cách khác nhau, như thế bạn luôn luôn có sự chủ động cần thiết về tài chính.

Những quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi Ngọ lúc này rất đáng khen ngợi, có thể một phần là nhờ Thiên Tài. Bạn biết lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân trước đây để có những quyết định khôn ngoan hơn.

Tuổi Mùi

Hôm nay con giáp tuổi Mùi độc thân mở lòng đón nhận tình cảm người khác giới. Với nhiều cặp đôi, hai bạn sẽ phá vỡ những thói quen thông thường để thử trải nghiệm những hoạt động hẹn hò thú vị cùng nhau.

Đây không phải ngày cho những bước tiến lớn, hay cho sự vội vàng, hấp tấp đâu tuổi Mùi nhé. Ngày có Thiên Quan nghĩa là bạn nên chậm lại, quan sát từng chi tiết và có những bước đi thận trọng, như thế hiệu quả công việc mới tốt được đấy.

Tuổi Thân

Chính Ấn là lúc tuổi Thân thể hiện năng lực, ngày hôm nay cần phải hiểu rõ khi nào thì nên nắm lấy trách nhiệm, khi nào thì cần phải giao phó nó cho người khác và tập trung chuyên môn. Ôm đồm quá không ổn chút nào, nhất là trong những lúc bạn không thực sự “sung sức.

Trong chuyện tình cảm, bạn đừng đưa ra những nhận xét tiêu cực về người ấy. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, họ sẽ khó thông cảm cho lời nói của bạn, do đó, có thể sự căng thẳng này kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay con giáp tuổi Dậu khó kiểm soát cảm xúc của mình, bạn dễ bị kẻ xấu tác động. Nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh sẽ hiểu rằng vấn đề chẳng có gì, có chăng chỉ là người ta suy diễn và buộc tội bạn mà thôi, tốt hơn hết bạn nên tránh động đến luật pháp trong ngày này.

Thiên Ấn hỗ trợ cho tuổi Dậu có những suy nghĩ mới lạ, điều này có thể tạo ra nỗi e dè của tất cả mọi người chứ không riêng gì ai. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm. Đừng ngại ngần dấn thân ngày hôm nay nhé.

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất nhận được những chỉ dẫn khôn ngoan để bạn có thể tránh được những xung đột, tranh chấp không đáng có. Bạn cũng trở nên sáng suốt hơn khi nhận định tình hình mà mình đang vướng phải để không bị người khác giận dỗi, tức giận.

Hôm nay có Chính Quan hậu thuẫn, táo bạo sẽ có ích lợi hơn nhiều so với thận trọng đấy tuổi Tuất nhé. Hãy cho mình cơ hội được táo bạo một chút, liều lĩnh một chút, và đáp án có được sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên đấy.

Tuổi Hợi

Tam Hợp dự báo người tuổi Hợi độc thân có thể phát triển tình cảm với một đối tượng bạn đã để mắt bấy lâu. Song, đây chưa phải là lúc để bạn vội vàng tiến xa hơn. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đối phương để xác định rõ tình cảm của bản thân.

Nay là lúc bạn được sống chậm lại, tránh xa những xô bồ của cuộc sống ngoài kia, có như thế bạn mới giải tỏa được căng thẳng và vấn đề sức khỏe cũng nhờ thế mà được cải thiện. Những ai đang bị ốm cũng có cơ hội hồi phục nhanh hơn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.