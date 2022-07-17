Tử vi 7 ngày tới (18/7 - 24/7), 3 con giáp cầu được ước thấy, gánh vàng gánh bạc về nhà, số mệnh phát tài, công danh sự nghiệp phát triển vẻ vang như ý nguyện

Tâm linh - Tử vi 17/07/2022 07:00

Trong 7 ngày tới, những con giáp này được các vị thần chiếu cố nồng hậu nên cuộc sống thuận lợi, tiền tài ổn định.

Tuổi Dậu

7 ngày tới đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Dậu, bất kể bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bản mệnh có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn.

Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Chắc hẳn lãnh đạo cũng không tiếc tiền thưởng để giữ chân một nhân viên đáng quý như bạn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh hay buôn bán, hãy luôn cố gắng hết sức mình trong thời điểm này, chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, có thể họ chính là quý nhân giúp bạn phát tài đấy. Khi có cơ hội xuất hiện ở trước mắt, bạn nhớ nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự quá lâu kẻo thời gian trôi qua mất.

Tử vi 7 ngày tới (18/7 - 24/7), 3 con giáp cầu được ước thấy, gánh vàng gánh bạc về nhà, số mệnh phát tài, công danh sự nghiệp phát triển vẻ vang như ý nguyện - Ảnh 1
7 ngày tới đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Dậu, bất kể bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ bản tính con người luôn năng động, nhiệt tình kết hợp với có quý nhân phù trợ nên 7 ngày tới này những chú Ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành công. Con đường tài lộc đang bừng sáng cho người tuổi Ngọ bước qua.

Các mối quan hệ xã hội rộng rãi của bạn cũng giúp chính mình tiếp xúc được với nhiều cơ hội kiếm tiền triển vọng. Những chú Ngựa với bản tính chính trực, đứng đắn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô làm ăn, khách hàng, đối tác. Điều này cũng khiến cho bạn được mọi người xung quanh, cấp trên yên tâm tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn.

Người làm công ăn lương trong tháng này có thể được tăng lương, thắng chức nhờ những sáng kiến mới và cống hiến cho tập thể. Bạn có cơ hội nhận được những nhiệm vụ cao cả và khi kết thúc cấp trên sẽ không ngại thưởng những món quà khích lệ.

Tử vi 7 ngày tới (18/7 - 24/7), 3 con giáp cầu được ước thấy, gánh vàng gánh bạc về nhà, số mệnh phát tài, công danh sự nghiệp phát triển vẻ vang như ý nguyện - Ảnh 2
Có quý nhân phù trợ nên 7 ngày tới này những chú Ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi trong 7 ngày tới trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Công việc của tuổi Hợi có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Hợi không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. Qua đó, Hợi càng khẳng định được năng lực của bản thân và được cấp trên đánh giá cao.

Trong thời gian này, đường tài lộc của tuổi Hợi có Dịch Mã động tinh mang đến nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập. Trong quá trình đó, một vài khó khăn có thể xuất hiện nhưng khi đã vượt qua, tuổi Dậu gặp được nhiều điều thú vị.

Tử vi 7 ngày tới (18/7 - 24/7), 3 con giáp cầu được ước thấy, gánh vàng gánh bạc về nhà, số mệnh phát tài, công danh sự nghiệp phát triển vẻ vang như ý nguyện - Ảnh 3
Vận trình của tuổi Hợi trong 7 ngày tới trở nên hanh thông, công việc tiến triển đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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