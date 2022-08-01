Tử vi 5 ngày tới (2/8 - 6/8), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 12:01

Những con giáp này nhờ phước khí đong đầy, nên cuộc sống giàu sang phú quý, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mão

Những ngày sắp tới đích thị là thời gian tốt để tuổi Mão thay đổi bản thân mình. Đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Mão thay đổi vận mệnh, chỉ cần nỗ lực và cố gắng nhiều tiền thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa, tiền bạc dồi dào chỉ trong tầm tay. 

Trời sinh những tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành nhất. Đa số họ không phải được sinh ra trong gia đinh giàu có nhưng lại được sống trong gia đình hạnh phúc với đầy đủ tình yêu thương.

Tử vi học có nói, thời gian tới, vận may tuổi Mão sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Những tháng ngày trước khó khăn thế nào quên đi, từ ngày mai tuổi Mão sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hạnh trơn tru, suôn sẻ. Tài vận của tuổi Mão sẽ khởi sắc bất ngờ, thậm chí có người thành đại gia sau một đêm.

Tử vi 5 ngày tới (2/8 - 6/8), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục - Ảnh 1
Tài vận của tuổi Mão sẽ khởi sắc bất ngờ, thậm chí có người thành đại gia sau một đêm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời khắc của những người tuổi Dần đã tới, vào 5 ngày tiếp theo, vận trình của con giáp may mắn phát tài phát lộc này sẽ ngày càng rực rỡ, khởi sắc, sự nghiệp đi lên không ngừng, tiền tài về liên tục. Vì thế, hãy tận dụng thời cơ này để tuổi Dần hết sức tập trung vào những gì mà bản thân đã có, cũng như những kế hoạch đã đặt ra trong tương lai. 

Nếu công sức bỏ ra càng nhiều, phấn đấu và nỗ lực không ngừng bao nhiêu, thì hoa thơm trái ngọt thu về được sẽ nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ, hanh thông, chỉ cần đến cuối năm nay, tuổi Dần sẽ dành dụm được một khoản tài sản có thể nói là tiêu mãi không hết. Do đó, thời khắc của con giáp này đã đến, nếu có cơ hội hãy nắm bắt thật tốt.

Trong quá trình làm việc, chỉ cần sự kiên trì và cố gắng nhất định, kết quả tốt đảm bảo sẽ luôn chờ đợi ở phía trước. Thất bại chính là bước đệm để dẫn đến thành công về sau. Vì thế, nếu chẳng may gặp thất bại cũng đừng vội nản lòng, bởi thành công luôn chờ đợi ở phía trước.

Tử vi 5 ngày tới (2/8 - 6/8), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục - Ảnh 2
Vận trình của Dần phát tài phát lộc, ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khoảng thời gian này là lúc mà người tuổi Thân thu về những thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ sáng lạn vô cùng. Về tài chính, thu nhập của con giáp này khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. 

Tuổi Thân là người nằm trong top 3 con giáp may mắn phát tài bậc nhất trong 5 ngày tới, những chú khỉ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ, có điều nó chỉ là gia vị để những người có đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi.

Người tuổi Thân còn cô đơn có thể sẽ rơi vào lưới tình một lần nữa. Tình cảm đơn phương vừa hạnh phúc lại vừa xót xa, song nếu biết chủ động tiến tới nắm bắt cơ hội thì tình đơn phương vẫn có khả năng trở thành tình yêu từ cả hai phía.

Tử vi 5 ngày tới (2/8 - 6/8), bóng tối lùi xa, vận may đã tới, 3 con giáp mở cửa đón gió tài lộc, sự nghiệp thăng hoa, chạm tay tới đỉnh thành công một cách thuyết phục - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp trên đà phát triển, tiền đồ sáng lạn vô cùng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tuần này (1-7/8), 3 con giáp được Cát Tinh soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tuần này (1-7/8), 3 con giáp được Cát Tinh soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

3 con giáp may mắn dưới đây luôn có quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch của họ đang tiến triển vô cùng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 0 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng