Tử vi 5 ngày tới (1/4 - 5/4), 3 con giáp này GÁNH LỘC VỀ NHÀ, tài vận bao vây vận trình, may mắn xum xuê, tài chính đề huề

Theo tử vi 5 ngày tới (1/4 - 5/4), Thần Tài sẽ đến nhà người tuổi Dần, tài lộc không ngớt, không chỉ tài lộc đổ về mà sự nghiệp cũng thăng tiến, thăng chức, tăng lương, giao dịch sẽ ngày càng phát đạt, tai bay vạ gió cũng theo đó mà đến.

Chỉ cần nắm bắt thời cơ thuận lợi, bản mệnh có thể làm ăn phát tài, phát lộc, mang về cho gia đình tài lộc nối liền từ lúc nào không hay. Sự giàu có đã tăng vọt, đó là do họ thường lười biếng. Cuộc sống diễn ra tốt đẹp, luôn có thu hoạch bất ngờ, không chỉ sự nghiệp vượng phát mà tài lộc cũng hanh thông, địa vị, phú quý lên cao.

Quan lộ và tài lộ của con giáp tuổi Ngọ trong 5 ngày tới (1/4 - 5/4) đều rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những cơ hội để được thưởng nóng, thăng chức hoặc tăng lương.

Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ trong tuần này, nhờ thế mà tình hình tài chính trở nên khấm khá hơn thời gian trước đó. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Quan lộ và tài lộ của con giáp tuổi Ngọ trong 5 ngày tới (1/4 - 5/4) đều rất thênh thang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão đã có một thời kỳ khá yên bình và thuận lợi. Bạn nắm trong tay số mệnh không quá tệ nhưng vận may vẫn chưa thực sự tìm đến. Tuy nhiên, trong 5 ngày tới (1/4 - 5/4), mọi thứ lại được cải thiện đáng kể. Thời điểm này nhờ có Sao Thiên Đức và Phúc Tinh chiếu mệnh, nên sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ chứng kiến những bứt phá mạnh mẽ.

Tử vi 5 ngày tới (1/4 - 5/4) cho hay, tài vận và những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng cùng với người tuổi Mão. Nếu tuổi Mão đang làm công ăn lương thì hãy cố gắng chịu khó tăng ca hoặc đưa ra nhiều ý tưởng mới để gia tăng thu nhập.

Tử vi 5 ngày tới (1/4 - 5/4) cho hay, tài vận và những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng cùng với người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.