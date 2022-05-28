Tử vi 4 ngày tới (29/5 - 1/6), Thần Phật ban thưởng, hưởng trọn lộc trời, 3 con giáp một bước lên mây, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát làm đâu thắng đó, vận trình hanh thông gặp nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 28/05/2022 09:05

Tử vi 4 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp một bước lên mây, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Ngọ

Năm 2022 là một năm thuận lợi đối với những người thuộc con giáp Ngọ, nửa đầu năm rất bận rộn và nhiều sóng gió nhưng càng về giữ năm mọi chuyện sẽ dần được cải thiện với họ. 

Tử vi 4 ngày tới cho biết, hậu vận của người tuổi Ngọ là cực kỳ tươi sáng, cụ thể do tuổi Ngọ tương hợp với Thái tuế nên trong khoảng thời gian này, họ sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp của quý nhân, chính vì thế, con đường công danh, sự nghiệp của họ được cho là sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có thu nhập từng bước được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà Ngọ tỏ ra lơ là trong công việc bởi thành công mà họ mà họ hằng ao ước có được phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt chứ không phải là chỉ ngồi đó và há miệng chờ sung. 

Con giap may man 1
Tử vi 4 ngày tới cho biết, hậu vận của người tuổi Ngọ là cực kỳ tươi sáng, cụ thể do tuổi Ngọ tương hợp với Thái tuế nên trong khoảng thời gian này, họ sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp của quý nhân, chính vì thế, con đường công danh, sự nghiệp của họ được cho là sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có thu nhập từng bước được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang năm 2022, con giáp tuổi Mão luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Tuy nhiên không phải lúc nào điều đó cũng thật sự dễ dàng. 

Tử vi 4 ngày tới cho biết, đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Cụ thể trong công việc thì được sếp khen thưởng vì thành tích tốt, ngoài ra họ còn được đề xuất tăng lương trong thời gian tới.

Công việc kinh doanh bên ngoài có bước phát triển khi nhờ có sự chỉ dẫn của quý nhân, Mão dần dần tìm được lối đi đúng với ý mình và có được khoản thu nhập béo bỡ. 

Con giap may man 2
Tử vi 4 ngày tới cho biết, đường tài lộc của con giáp tuổi Mão cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Cụ thể trong công việc thì được sếp khen thưởng vì thành tích tốt, ngoài ra họ còn được đề xuất tăng lương trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xét về tổng thể vận trình của người tuổi Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng này, song vẫn có nhiều tình huống phức tạo xảy ra khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình. 

Tử vi 4 ngày tới cho biết, người tuổi Thân được nhiều cát tinh che chở, có cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi nhờ vậy mà họ có người đưa đường dẫn lối cho họ trong sự nghiệp, giúp Thân gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận và nâng cao thu nhập.

Để tận dụng hiệu quả nhất vận may, tuổi Thân nên tập trung nhiều vào công việc trong tháng này và nắm bắt từng cơ hội tốt đến với mình. Việc thăng chức, tăng lương được coi là trong tầm tay của họ.

Con giap may man 3
Tử vi 4 ngày tới cho biết, người tuổi Thân được nhiều cát tinh che chở, có cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi nhờ vậy mà họ có người đưa đường dẫn lối cho họ trong sự nghiệp, giúp Thân gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận và nâng cao thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 5 ngày tới (28/5 - 1/6), Thần Tài chống lưng, Quý Nhân dẫn lối, 3 con giáp tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thuận đường thăng tiến, vận trình hanh thông làm đâu thắng đó

Tử vi 5 ngày tới (28/5 - 1/6), Thần Tài chống lưng, Quý Nhân dẫn lối, 3 con giáp tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thuận đường thăng tiến, vận trình hanh thông làm đâu thắng đó

Tử vi 5 ngày tới đây, có tới 3 con giáp tài lộc thăng hoa, sự nghiệp thuận đường thăng tiến, được sự bảo hộ của quý nhân nên làm gì cũng gặp may mắn, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 4 ngày tới tử vi tháng 5 tử vi tháng 6 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới