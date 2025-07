Tử vi 4 ngày liên tiếp (12, 13, 14 và 15/7), 3 con giáp ngập trong tiền tài, từ nghèo hóa giàu, phú quý như ý, phúc lộc vô biên

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đường công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng. Bản mệnh có năng lực, lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp.

Thành quả mà con giáp này nhận được không phải do may mắn mà là do bản mệnh luôn có lòng tin và cố gắng. Con giáp này luôn có trách nhiệm với công việc, tự tin với những gì theo đuổi, nhờ vậy mà đã từng bước vượt qua khó khăn để giành được mục tiêu đã định.

Tuy nhiên, giữa con giáp này và nửa kia lại xảy ra không ít những bất đồng. Nguyên nhân có nhiều nhưng quan trọng là cả hai không ai chịu nhường nhịn đối phương trước để hàn gắn tình cảm. Cái tôi cá nhân bị đặt lên quá cao chính là điều dẫn tới bầu không khí căng thẳng, thậm chí có thể đổ vỡ.